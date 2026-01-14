18.01.2026 / Comunicado

La Fundación Nobel aclaró que el premio es intransferible tras el polémico gesto de Corina Machado a Trump

La institución se pronunció luego de que la dirigente venezolana entregara su medalla al mandatario estadounidense en la Casa Blanca.




El Instituto del Nobel, con sede en Oslo y responsable de otorgar el Premio Nobel de la Paz, salió a aclarar que la distinción es personal, intransferible e irrevocable, luego de que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado le entregara su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde Oslo aclararon que la distinción no puede ser cedida ni siquiera de manera simbólica. El Comité Noruego del Nobel remarcó: “Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz”.

En ese sentido, el organismo fue categórico: “Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio”.


El escrito fue publicado luego de la controversia generada alrededor de las declaraciones del mandatario norteamericano. Trump había escrito en su red social Truth Social: “María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso, de respeto mutuo”.

El gesto de la líder opositora venezolana, realizado durante su visita a la Casa Blanca la semana pasada, fue presentado como un reconocimiento hacia Trump por su rol en la diplomacia regional tras la captura de Nicolás Maduro.

