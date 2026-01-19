Qué es la Fuerza Quds y quiénes son los 13 integrantes declarados por el Gobierno Nacional como organización terrorista

El Gobierno nacional declaró a Fuerza Quds y a trece integrantes más vinculados a un grupo militar iraní como organización terrorista, a través de un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente y aseguró que Argentina fue “víctima de sus operaciones” en dos atentados. "La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, indica el documento.También indica que, a partir de la resolución adoptada, el grupo quedó incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”. También se hizo referencia a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds, entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, asegura el texto.“Esta decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”, agrega el documento.Y finaliza con: “El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana”.La Fuerza Quds ​ es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en Guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar. Es la responsable de llevar a cabo operaciones extraterritoriales. La Fuerza Quds apoya a actores estatales y milicias de diversos países (no estatales), como en Líbano a Hezbollah, Hamás y la Jihad islámica Palestina en Palestina, los hutíes de Yemen, y los milicianos chiíes en Irak, Siria y Afganistán.Se estima que el número de efectivos oscila entre los 7000 y los 10.000. La Fuerza Quds reporta directamente al Líder Supremo de Irán, Ayatolá Jamenei. Fue comandada por el general Qasem Soleimani hasta que fue asesinado en un ataque con drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad (Irak) el 3 de enero de 2020. El Brigadier General Ismail Ghaani fue designado comandante de la Fuerza Quds el mismo día.