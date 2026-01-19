Bajo exigencia de Trump, Milei debería pagar u$s1.000 millones para integrar el Consejo de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promovió la creación del Consejo de la Paz y envió invitaciones formales a distintos países, entre ellos la Argentina, para integrar el organismo que asesoraría la administración de la Franja de Gaza, una iniciativa que quedó rápidamente condicionada por la decisión de establecer que los Estados que aspiren a un lugar permanente deberán aportar más de u$s1.000 millones durante el primer año de vigencia, pese a que el financiamiento es promocionado como de caracter “voluntario”.El requisito figura en un borrador de la Carta fundacional obtenido por The Times of Israel y replicado por Bloomberg, donde se indica que, introduciendo una excepción que transforma el esquema de membresías en un sistema condicionado por la capacidad de financiamiento.Según el documento, el Consejo de la Paz estará integrado exclusivamente por Estados soberanos invitados por el presidente del organismo, un rol que recaería en el propio Trump, y cada país sería representado por su jefe de Estado, en una estructura que además le otorga al mandatario estadounidense la potestad de vetar decisiones, remover miembros e incluso disolver el organismo.El estatuto define al Consejo como “una organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y fomentar una paz duradera en regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, y plantea la necesidad de “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”, una formulación que despertó reparos entre diplomáticos que ven en la iniciativa un intento de construir una alternativa a las Naciones Unidas.Javier Milei fue uno de los presidentes invitados que, además, celebró públicamente la convocatoria antes de que trascendieran los detalles económicos. “Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, compartió en X, y aseguró que el país “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo”, sin hacer referencia al aporte exigido para acceder a una membresía permanente.La propuesta también generó cuestionamientos internacionales, incluido el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien advirtió que la iniciativa no fue coordinada con su gobierno, mientras que fuentes citadas por Bloomberg señalaron que varios países europeos evalúan oponerse colectivamente a un esquema en el que, según el borrador, Trump tendría control directo sobre los fondos recaudados, en un organismo que solo entraría en vigor tras la aceptación formal de al menos tres Estados.