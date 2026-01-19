Siguen el descontento y las protestas en EEUU: ahora miles de daneses rechazan el avance de sobre Groenlandia

La tensión diplomática entre Dinamarca y los Estados Unidos alcanzó este fin de semana un punto de ebullición en las calles de Copenhague. Cientos de manifestantes se concentraron frente a la embajada de EE. UU. para protestar contra las declaraciones de la administración de Donald Trump, que sugieren un control estratégico o la adquisición de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.La movilización, realizada el sábado 17 de enero, reflejó el creciente malestar de la sociedad danesa ante lo que consideran una violación a su integridad territorial. Los manifestantes portaron pancartas con consignas como "Groenlandia no está en venta" y críticas directas a las presiones económicas de Washington sobre los aliados europeos.El conflicto escaló luego de que trascendiera que el gobierno de Trump evalúa imponer aranceles de hasta 93.000 millones de euros a los países de la Unión Europea que se opongan a sus planes en el Ártico. Esta estrategia, bautizada informalmente como "Doctrina Donroe", ha sido calificada por el gobierno danés como "inaceptable y obsoleta".El gobierno en Copenhague ha reiterado que Groenlandia es soberana para decidir su futuro y que la isla no es una mercancía. Bruselas ya analiza medidas de represalia comercial para proteger a Dinamarca de las amenazas de Washington. El conflicto pone en riesgo la cohesión de la Alianza Atlántica en un área de importancia estratégica frente al avance de Rusia en el Polo Norte.La imagen de los manifestantes frente a la delegación diplomática estadounidense recorrió el mundo, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia europea al unilateralismo de la Casa Blanca. Mientras Trump insiste en que la compra de la isla es una "transacción inmobiliaria estratégica", para los daneses es una cuestión de dignidad nacional.