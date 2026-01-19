19.01.2026 / COMODORO RIVADAVIA

Tras el derrumbe en Comodoro Rivadavia: declararon la emergencia geológica y urbanística

Así lo determinó la comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia tras el derrumbe del cerro Hermitte. A su vez, se autorizó a que el Poder Ejecutivo Municipal pueda realizar “las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia



La emergencia geológica y urbanística fue declarada en la ciudad de Comodoro Rivadavia por el Consejo Deliberante luego del derrumbe del cerro Hermitte, que provocó evacuaciones masivas y amplios operativos, meintras que las autoridades se dispusieron el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, debido a que el terreno “sigue latiendo y presenta riesgo urbano”.

Este fin de semana los vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, en la zona de Km. 3, se vieron afectados por el sorpresivo derrumbe del cerro Hermitte que provocó, en algunos casos, que las casas se dividan en dos producto de los movimientos o de la caída de tierra. Este domingo por la noche, ante el escenario presentado, la comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia dictaminó a través de una ordenanza la emergencia geológica y urbanística por 90 días “con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área”.

A su vez, se autorizó a que el Poder Ejecutivo Municipal pueda realizar “las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia, así como a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente”. Respecto al Plan de Contingencia, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que se debe evacuar de forma segura y ordenada a la población en riesgo, “garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período de 30 días, minimizando riesgos sociales y sanitarios”.

A su vez, se indicó el inicio de cuatro fases:
- Fase 1 (Día 0-1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.
- Fase 2 (Día 1-3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.
- Fase 3 (Dia 4- 10): estabilización, seguimiento sanitario y seguridad.
- Fase 4 (Día 11-15): evaluación técnica y toma de decisiones sobre retorno o extensión.

En las últimas horas también se realizó una conferencia de prensa a cargo del  intendente Othar Macharashvili, acompañado por el vice intendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comandante José Ayamilla; el geólogo del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, José Paredes; miembros del Gabinete Municipal, concejales y equipos técnicos provinciales.

En ese contexto, el jefe de la ciudad destacó que el colapso del sector ya venía siendo observado por equipos técnicos, al expresar que “afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, producto del trabajo previo y de la responsabilidad de los vecinos que realizaron autoevacuaciones. Desde el primer momento, activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos”.

A su turno, el geólogo José Paredes, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que “el fenómeno corresponde a un deslizamiento de gran magnitud, inédito en la zona. El proceso no está completamente estabilizado y no es posible predecir su evolución en el corto plazo”, al tiempo que agregó que “lo más importante es evitar pérdidas humanas. Este es un problema geológico de gran escala que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo”, concluyó. 

