Insólito reproche de Trump a Noruega: sin Nobel de la Paz, amenaza con avanzar sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que cuestionó que su país no le haya concedido el Premio Nobel de la Paz y advirtió que esa decisión lo libera de “sentirse obligado a pensar únicamente en la paz”, en un mensaje que utilizó como excusa perfecta para endurecer su ofensiva sobre Groenlandia.

En el texto filtrado por PBS News, Trump escribió: “Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante". En cambio, aseguró que ahora puede "pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.En esa línea discursiva, agregó que “Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China” y que no existe un verdadero “derecho de propiedad” sobre la isla, que se encuentra geográficamente en América del Norte pero que históricamente fue concebido como territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.El mandatario estadounidense también sostuvo que hizo “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación” y reclamó una retribución política: “Ahora debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”.Støre confirmó haber recibido el mensaje y explicó a la prensa que fue una respuesta a un pedido de desescalada enviado junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y remarcó que “el premio lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno de Noruega”,La disputa continuó con nuevas declaraciones de Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que “durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia”. Ahí, también sentenció: “Ha llegado el momento, y se hará”.Por su parte, en Oslo recuerdan que el Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado y que la distinción es intransferible, luego de que la activista opositora a Nicolás Maduro decidiera entregárselo al republicano.