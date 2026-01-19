19.01.2026 / Política

Santilli visitó Salta y consiguió el respaldo de Sáenz para la reforma laboral

El gobernador salteño se comprometió con el ministro del Interior a respaldar el proyecto del oficialismo que busca sumar la mayor cantidad de respaldos posibles que le otorguen un nuevo triunfo legislativo en febrero.




El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Salta donde se reunió con el gobernador local, Gustavo Sáenz, para discutir sobre la reforma laboral.

El gobernador salteño se comprometió a respaldar el proyecto del oficialismo que busca sumar la mayor cantidad de respaldos posibles que le otorguen un nuevo triunfo legislativo en febrero y le permitan cumplimentar los deseos del presidente Javier Milei.

Desde la cartera que lidera Santilli revelaron que durante el intercambio, que tuvo lugar en la Gobernación, ambos funcionarios “valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”.

Por su parte, el ministro insistió en conferencia de prensa en que "ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Por su parte, Sáenz planteó el compromiso de acompañar la “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, afirmó, y concluyó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Desde principios de enero, el funcionario mantiene una agenda centralmente marcada por visitas a las provincias. En ese sentido, tiene previsto continuar el miércoles en Neuquén, con la idea de reunirse con el mandatario provincial Rolando Figueroa y el jueves, repetirá la idea en Entre Ríos, cuando vuelva a visitar a Rogelio Frigerio, uno de los representantes provinciales de sintonía ideológica.

