19.01.2026 / FINANZAS

El S&P Merval extiende la racha negativa tras la fuerte caída semanal y opera sin referencia externa



Las acciones argentinas vuelven a bajar en una rueda de escaso volumen, marcada por el feriado en Estados Unidos y un escenario financiero internacional atravesado por la tensión geopolítica. El panel líder retrocede 0,7% y persiste la cautela entre los inversores.




El S&P Merval inició la semana en terreno negativo luego de haber registrado la mayor caída semanal de los últimos cuatro meses. En una jornada sin operaciones en Wall Street por feriado, el principal índice de la bolsa porteña perdió 0,7% y se ubicó en torno a los 2,9 millones de puntos, en un contexto de bajo movimiento y ausencia de referencias externas.

La falta de cotización de los ADRs y de los bonos soberanos en Nueva York condicionó la operatoria local, que quedó sujeta exclusivamente a factores domésticos y al clima internacional. Medido en dólares, el Merval también retrocedió 0,7%, una señal de la fragilidad que atraviesa el mercado accionario tras más de dos meses de indefinición.

Las mayores bajas de la rueda se concentraron en empresas de energía y servicios públicos, con descensos encabezados por Metrogas, Transportadora de Gas del Norte y Central Puerto. El retroceso se sumó a una semana previa en la que el índice se hundió 5,1%, afectado por la volatilidad global y la inestabilidad financiera.

En contraste, los bonos soberanos mostraron un desempeño algo más firme en los últimos días, lo que permitió una leve baja del riesgo país hasta los 564 puntos básicos, en un escenario atravesado por las compras de reservas del Banco Central, una señal largamente reclamada por el mercado pero insuficiente para revertir el clima de cautela.

En el plano político, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, con una agenda que incluyó la reforma laboral, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador, en un contexto político que suma nuevas variables a la incertidumbre económica.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

5

A once años de la muerte de Alberto Nisman

Más notas de este tema

El dólar oficial prolonga la baja y se mantiene en valores mínimos con un mercado condicionado por el feriado en EEUU

19/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial prolonga la baja y se mantiene en valores mínimos con un mercado condicionado por el feriado en EEUU

Rebote financiero de corto aliento: los ADRs subieron hasta 5% y el riesgo país aflojó a 560 puntos

16/01/2026 - FINANZAS

Rebote financiero de corto aliento: los ADRs subieron hasta 5% y el riesgo país aflojó a 560 puntos

Dólar: se profundiza la baja y la semana cierra con el mayor retroceso en dos meses

16/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

Dólar: se profundiza la baja y la semana cierra con el mayor retroceso en dos meses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.