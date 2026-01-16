19.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial prolonga la baja y se mantiene en valores mínimos con un mercado condicionado por el feriado en EEUU



El tipo de cambio volvió a retroceder en una rueda de escaso volumen por la ausencia de Wall Street. El Banco Central sumó reservas y sostuvo la estabilidad cambiaria en un contexto de fuerte iliquidez en pesos y mayor liquidación del sector agroexportador.




El dólar oficial operó este lunes en mínimos de los últimos dos meses, en una jornada con bajo nivel de operaciones debido al feriado en Estados Unidos. La rueda estuvo marcada por la falta de referencia externa y por un mercado cambiario que mantuvo señales de calma, luego de haber registrado el viernes su mayor caída semanal desde noviembre pasado.

En ese marco, el dólar mayorista se negoció en torno a los $1.430, mientras que el minorista se ofreció a $1.455 en el Banco Nación. La dinámica cambiaria se mantuvo dentro de la banda establecida por el Gobierno, con un tipo de cambio que siguió más cerca del techo que del piso, a más de dos semanas del inicio de la actualización del esquema según la inflación.

La operatoria estuvo prácticamente restringida a movimientos entre entidades financieras. “Se opera restringido por el feriado de hoy en Estados Unidos, solo las operaciones que realizan las entidades financieras contra cuentas propias en dólares en el BCRA y las que se liquidan a partir de mañana”, explicó el operador Gustavo Quintana, al describir el bajo volumen de la jornada.

El viernes, el Banco Central compró otros 125 millones de dólares y encadenó su décima rueda consecutiva con saldo positivo en el mercado oficial. De esta manera, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por unos 687 millones de dólares en lo que va de 2026, incluso en un escenario de tipo de cambio en descenso.

El principal ancla de la estabilidad cambiaria continuó siendo el apretón monetario. La fuerte iliquidez en pesos empujó las tasas de interés a niveles elevados, reforzó el atractivo de los instrumentos en moneda local y desalentó la demanda de dólares. Desde el mercado señalaron que el sesgo contractivo de la política monetaria se sostuvo con fuerza, reflejado en las tasas overnight, la participación del BCRA-Tesoro en la oferta de divisas y el elevado nivel de rollover logrado en la última licitación.

