El dólar oficial prolonga la baja y se mantiene en valores mínimos con un mercado condicionado por el feriado en EEUU

El dólar oficial operó este lunes en mínimos de los últimos dos meses, en una jornada con bajo nivel de operaciones debido al feriado en Estados Unidos. La rueda estuvo marcada por la falta de referencia externa y por un mercado cambiario que mantuvo señales de calma, luego de haber registrado el viernes su mayor caída semanal desde noviembre pasado.

La operatoria estuvo prácticamente restringida a movimientos entre entidades financieras. “Se opera restringido por el feriado de hoy en Estados Unidos, solo las operaciones que realizan las entidades financieras contra cuentas propias en dólares en el BCRA y las que se liquidan a partir de mañana”, explicó el operador Gustavo Quintana, al describir el bajo volumen de la jornada.El principal ancla de la estabilidad cambiaria continuó siendo el apretón monetario. La fuerte iliquidez en pesos empujó las tasas de interés a niveles elevados, reforzó el atractivo de los instrumentos en moneda local y desalentó la demanda de dólares. Desde el mercado señalaron que el sesgo contractivo de la política monetaria se sostuvo con fuerza, reflejado en las tasas overnight, la participación del BCRA-Tesoro en la oferta de divisas y el elevado nivel de rollover logrado en la última licitación.