Los Menem redoblan la guerra interna y van por la cabeza de Santiago Caputo tras la reforma laboral

Martín y “Lule” Menem decidieron reactivar a fondo la interna libertaria y volvieron a apuntar contra Santiago Caputo, a quien buscan desplazar del núcleo del poder apenas quede aprobada la reforma laboral. Dentro del oficialismo admiten que el movimiento quedó en suspenso, pero anticipan que en marzo los riojanos relanzan el ataque con mayor virulencia y sin margen para treguas.

La interna, sin embargo, nunca se cerró. En los últimos días, los riojanos presionaron sobre Karina Milei para que deje a Manuel Adorni “a cargo” del Ejecutivo durante la ausencia presidencial, cuando Milei viaje al exterior para participar de la cumbre de Davos. El planteo fue directo: impedir que Caputo concentre el manejo del Gobierno durante esos días.Desde el entorno del asesor presidencial eligieron esta vez no confrontar y evitaron cualquier declaración pública frente a las consultas. Pero en las filas libertarias nadie se hace ilusiones: dan por descontado que, tras la sanción de la reforma laboral prevista para las extraordinarias de febrero, los Menem vuelven a presionar a fondo para sacarlo del centro del poder.