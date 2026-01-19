19.01.2026 / POLEMICA

Los Menem redoblan la guerra interna y van por la cabeza de Santiago Caputo tras la reforma laboral



Los hermanos riojanos preparan una nueva ofensiva contra el principal asesor presidencial una vez sancionada la reforma laboral. En paralelo, avanzaron sobre Karina Milei para bloquear el control político de Caputo durante el viaje de Javier Milei a Davos.




Martín y “Lule” Menem decidieron reactivar a fondo la interna libertaria y volvieron a apuntar contra Santiago Caputo, a quien buscan desplazar del núcleo del poder apenas quede aprobada la reforma laboral. Dentro del oficialismo admiten que el movimiento quedó en suspenso, pero anticipan que en marzo los riojanos relanzan el ataque con mayor virulencia y sin margen para treguas.

De acuerdo a LPO, luego de las elecciones, los Menem jugaron fuerte para expulsar al asesor, pero Caputo logró sostener todas las áreas que controla e incluso reforzó su influencia en organismos clave como la SIDE y la ARCA. Ese avance se explicó por su vínculo directo con Javier Milei y por una evaluación política que circula en la mesa chica del poder, atribuida a Karina Milei, que sostiene que resulta preferible tenerlo adentro del Gobierno antes que enfrentarlo desde afuera.

La interna, sin embargo, nunca se cerró. En los últimos días, los riojanos presionaron sobre Karina Milei para que deje a Manuel Adorni “a cargo” del Ejecutivo durante la ausencia presidencial, cuando Milei viaje al exterior para participar de la cumbre de Davos. El planteo fue directo: impedir que Caputo concentre el manejo del Gobierno durante esos días.

Desde el entorno del asesor presidencial eligieron esta vez no confrontar y evitaron cualquier declaración pública frente a las consultas. Pero en las filas libertarias nadie se hace ilusiones: dan por descontado que, tras la sanción de la reforma laboral prevista para las extraordinarias de febrero, los Menem vuelven a presionar a fondo para sacarlo del centro del poder.

