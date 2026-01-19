19.01.2026 / ECONOMIA

Incremento tras incremento: la construcción volvió a subir en diciembre y cerró 2025 con un alza del 22,9%


El índice registró un incremento mensual del 1,4% impulsado por materiales, mano de obra y gastos generales. Los aumentos tarifarios y salariales volvieron a presionar sobre un sector golpeado por la recesión y el ajuste del Gobierno.






El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en diciembre una suba del 1,4% respecto del mes anterior, según informó el INDEC. Con este resultado, el indicador acumuló en 2025 un aumento del 22,9%, en un contexto de fuerte contracción de la obra pública y caída de la actividad vinculada al rumbo económico de la administración de Javier Milei.

De acuerdo con el organismo oficial, la suba mensual respondió al incremento del capítulo Materiales, que avanzó 1,6%, seguido por Mano de obra y Gastos generales, ambos con un alza del 1,3%. El dato confirmó una aceleración por segundo mes consecutivo del costo de construir, incluso en un escenario de paralización de proyectos y pérdida de empleo en el sector.

El capítulo Mano de obra reflejó la aplicación del acuerdo salarial de la UOCRA, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre de 2025, junto con una asignación no remunerativa y extraordinaria. Esta actualización también impactó sobre los Gastos generales, que incluyen el ítem Sereno, directamente vinculado a las categorías laborales.

A su vez, los Gastos generales incorporaron los nuevos cuadros tarifarios eléctricos aprobados por el ENRE para las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales impulsadas por el Gobierno. También se incluyeron actualizaciones en los valores de agua y cloaca autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Finalmente, el índice sumó el impacto de los nuevos valores de conexión de gas aprobados por el Enargas. La combinación de aumentos salariales y tarifarios volvió a presionar sobre los costos del sector, en un escenario en el que el ajuste fiscal y la retirada del Estado de la obra pública profundizaron la crisis de la construcción y sus consecuencias sociales.

