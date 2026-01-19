ATE intimó al Gobierno de Milei por el vaciamiento del área de Metrología del INTI

El Gobierno Nacional recibió una intimación judicial para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desarticula y elimina las funciones del Programa de Metrología Legal, área encargada de controlar y regular herramientas o elementos con reglamentos nacionales.Este requerimiento judicial fue solicitado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) quienes accionaron contra la gestión de Javier Milei y el objetivo que persigue desde su asunción de desestatizar toda dependencia posible de privatización.El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, indicó que la medida dispuesta por el Ejecutivo "no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo", sino que "atenta contra la seguridad" de toda la población."El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización", señaló.En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, sostuvo que “es evidente” que habrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento cotidiano de diversas empresas y que, además, serán “millones los ciudadanos que pueden verse afectados”.El Programa de Metrología Legal incide directamente en la cotidianidad de la población ya que, entre otras tareas, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros utilizados para detectar fotomultas, las balanzas comerciales y los surtidores de combustibles, entre otros.Desde ATE advirtieron que, a partir de esta disposición del Gobierno Nacional, este sector del INTI “cesa en sus actividades de aprobación de modelos y también la certificación del correcto funcionamiento y medición” de los instrumentos actualmente utilizados."Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro", concluyó el gremialista.