El Municipio de Lanús presentó un informe de seguridad a bloques de concejales

El Municipio de Lanús, a través del secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, convocó a los concejales de todos los bloques políticos a una reunión de trabajo, donde llevó adelante la habitual presentación y seguimiento del Plan de Seguridad Municipal. A la misma asistieron los ediles de todos los espacios, a excepción de SOMOS que pegó el faltazo.El informe contó con la presentación de las estadísticas del 2025, donde se destacó que no hubo víctimas de homicidio en ocasión de robo durante el año pasado. Además se remarcó que los homicidios dolosos bajaron un 44% respecto de 2024, como así también bajaron las entraderas, el robo de autos y motos, entre otros.Durante la actividad se hizo énfasis en las diferentes acciones en materia de seguridad concretadas durante los últimos dos años de la gestión, como la inauguración de la nueva base de la FBA y el fortalecimiento del trabajo en conjunto con la Policía. En ese marco, entre 2024 y 2025 se incorporaron 67 vehículos a la flota de la Policía Bonaerense y más de 60 móviles de Seguridad Ciudadana.Por otra parte, se inauguró el Centro de Justicia y Participación Ciudadana en Remedios de Escalada; se creó el Gabinete Interdisciplinario para el Abordaje de Conflictos Sociales (GIACS); más de 12 mil vecinos y vecinas ya se descargaron la App “Lanús Segura” y, a lo largo del 2025, se instalaron más de 430 alarmas vecinales y 122 nuevos dispositivos de videovigilancia. A su vez, también se incorporó un nuevo Anillo Digital, con 40 nuevas cámaras LPR y 10 pórticos con lectura de patentes.Para este 2026 se pondrá en marcha la Cámara Penal de Lanús; se inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo; se lanzará un nuevo Cuerpo de Seguridad Motorizado; está prevista la compra de nuevos vehículos y se profundizarán cada una de las políticas implementadas hasta el momento.