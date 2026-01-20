Alarma en la industria metalúrgica: advierten que los indicadores registran números de pandemia

Desde Adimra indicaron que se registra “un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”. Además, el presidente alertó que “el nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional”.La industria metalúrgica tuvo en 2025 su peor desempeño desde el peor momento de la pandemia en 2020 y acumuló todo el año pasado un retroceso del 0,9% contra 2024, año en el que la actividad se había hundido el 12,1% a consecuencia de las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional, que anticipa un “escenario de correcciones” en el entramado de empresas en todo el país.Los datos de actividad fueron dados a conocer por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que reveló que diciembre fue uno de los peores meses del año pasado, con una retracción del 7,1% y una contracción con respecto a noviembre de 2025 1,3%.Con estos datos relevados el informe de ADIMRA reveló que la actividad continúa operando 19,8% por debajo de su último pico y a niveles similares a los del peor momento de la pandemia en 2020, mientras que el uso de la capacidad instalada profundizó su deterioro, ubicándose en 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica, lo que refleja “un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.La caída de la actividad impactó con fuerza en el empleo con una disminución del 2,5% en términos interanuales y en las expectativas de los industriales metalúrgicos donde 8 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses.El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”. Y agregó: “El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”.Desde el punto de vista sectorial, 7 de los 8 rubros que integran la actividad tuvieron caídas que en algunos casos son históricos como en Fundición (-19,8%), pero también lo hicieron en porcentajes importantes Maquinaria Agrícola (-8,5%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%).El único que mostró un crecimiento de la actividad fue Carrocerías y Remolques (+1,5%), que había liderado el repunte del primer semestre, pero que ha venido mostrando una pérdida de dinamismo durante el segundo. En tanto el análisis de la actividad por cadena de valor se ha mostrado en línea con el análisis sectorial donde todos mostraron retracción en el consumo liderados por Energía Eléctrica (-9,3%), Petróleo y Gas (-6,8%), Cadena Agropecuaria (-6,6%), Automotriz (-6,5%), Construcción (-5,1%), Consumo Final (-4,3%) y Minería (-4,1%).