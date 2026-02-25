Tras la promulgación de la reforma laboral, el BCRA habilitó la calculadora que determinará los intereses de juicios laborales

Tras la promulgación de la reforma laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó una nueva serie de tasas de interés pasivas para actualizar los montos en juicios laborales pendientes, en cumplimiento de la Ley 27.802. Además, la autoridad monetaria habilitó una calculadora online para facilitar el cálculo de los intereses en litigios laborales judicializados.La serie publicada por el BCRA calcula el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que los bancos abonan por los depósitos a plazo fijo en pesos, a 30 días. Esta estadística comenzó a elaborarse el 3 de junio de 1993 y se actualiza cada día, con el objetivo de brindar claridad y uniformidad al momento de calcular los intereses en litigios laborales.La herramienta online de la autoridad monetaria solicita al usuario ingresar el monto inicial del crédito y el período por el que se reclama. Con esos datos, la calculadora actualiza automáticamente el monto conforme a la tasa pasiva oficial, tal como lo establece la legislación. Además, muestra el resultado aplicando dos métodos alternativos: el ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% anual (CER+3) y el 67% de CER+3, siguiendo lo dispuesto en los incisos b y c del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que fijan los límites máximo y mínimo para los intereses en estos procesos.El CER es un índice que elabora diariamente el organismo y que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De este modo, quienes utilicen la calculadora pueden comparar el impacto de los diferentes procedimientos de actualización sobre el monto reclamado.La normativa establece que la tasa pasiva oficial será la referencia principal para actualizar los créditos laborales en juicio, mientras que el CER+3 funciona como tope y el 67% de esa cifra como piso.Desde el BCRA señalaron que la publicación de la serie y la herramienta de cálculo apunta a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales en este tipo de procesos.