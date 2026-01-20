Según un senador libertario la reforma laboral está asegurada: va a salir con un gran consenso"

El senador de Chaco por La Libertad Avanza (LLA) y miembro de la Comisión de Trabajo, Juan Cruz Godoy, aseguró que el proyecto de Modernización Laboral, presentado por el Gobierno Nacional, “va a salir con un gran consenso".En declaraciones a Radio Rivadavia, añadió que la reforma prácticamente “ya estaba aprobada”, pero faltaba resolver el tema del Presupuesto para este año, que ya fue aprobado en el Congreso el pasado diciembre. "La modernización laboral es el tema principal de las extraordinarias. La mayoría (del proyecto) ya estaba aprobada, pero faltaba la cuestión de presupuesto y el acuerdo con los Gobernadores para que pueda salir la ley. Ahora que ya está eso, es momento de los detalles”, sostuvo Godoy.Por otra parte, señaló que “el primer objetivo es sostener el déficit fiscal" porque es la herramienta “que viene bajando la inflación" y agregó: "Si no es en esta Ley, los incentivos fiscales se van a tomar tarde o temprano". Asimismo, se refirió al trabajo informal y manifestó que los puestos laborales “se están creando en negro” y que en 10 o 15 años, esas personas “van a estar complicadas” a la hora de cobrar su jubilación debido a la falta de aportes.Para finalizar, habló sobre el rol de los sindicatos y enfatizó que “han tenido oportunidades de hablar con ellos” y que llegaron a un acuerdo acerca de que esta problemática les pertenece “a todos” y no solamente de los desempleados o a quienes están con trabajo registrado: “Como la reforma es para adelante, no los va a afectar", concluyó.