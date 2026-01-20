Las ofensivas imágenes con las que Trump volvió a provocar a Europa y la OTAN

Su estrategia, sirvió para incomodar a Europa y a la OTAN en la antesala de su participación en el Foro Económico de Davos, a solo un día de haber amenazado a la administración noruega con abandonar la lógica de paz por no recibir el Premio Nobel.A través de su red Truth Social, Trump informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y aseguró que el funcionario coincidió con su postura sobre la isla danesa. “Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, escribió el mandatario.En la misma plataforma, el republicano filtró la captura de un supuesto mensaje privado atribuido a Rutte, en el que el jefe de la OTAN se compromete a encontrar “una solución” y a utilizar sus apariciones públicas para destacar la gestión de Trump en conflictos como Ucrania y Gaza, exposición que generó malestar en ámbitos diplomáticos europeos.La reacción más dura llegó desde Francia, luego de que Trump también publicara un intercambio privado con el presidente Emmanuel Macron, cuya veracidad fue confirmada por el Elíseo. “No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia”, le habría escrito el francés,El ídolo estadounidense de Javier Milei extendió sus críticas al Reino Unido, calificando de “gran estupidez” la decisión de Londres de transferir la soberanía de las islas Chagos a Mauricio y, en esa línea, volvió a difundir una imagen manipulada en la que un mapa muestra a Estados Unidos extendido sobre Canadá y Venezuela. "Va a ser un Davos muy interesante”, ironizó.