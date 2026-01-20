Rebote en la bolsa pese al temblor global: el Merval sube en dólares mientras los bonos se hunden

Los bonos argentinos en dólares operaron con descensos en Wall Street, en sintonía con el mal clima global que dominó el inicio de la semana. El escenario estuvo atravesado por el aumento del riesgo geopolítico tras nuevas declaraciones del presidente estadounidense **Donald Trump**, que volvió a agitar la amenaza de aranceles contra Europa y reactivó tensiones vinculadas a Groenlandia. Ese contexto impactó de lleno en los activos de renta fija de los países emergentes.

“Las nuevas amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, reavivaron el debate en torno al trade ‘Sell America’”, advirtieron desde CEPEC. Los mercados europeos reaccionaron con bajas y los futuros de Wall Street anticiparon un arranque débil, en una jornada signada por la cautela de los inversores.A contramano de la renta fija, la renta variable logró revertir la tendencia negativa. El **S&P Merval** avanzó 1,7% en pesos y 2,6% medido en dólares, impulsado principalmente por acciones del sector bancario. BBVA y Banco Macro encabezaron las subas, seguidas por Telecom, en una rueda donde el rebote técnico convivió con un escenario internacional todavía inestable.La mejora también se trasladó a los ADRs argentinos en Nueva York, que operaron con mayoría de alzas. Edenor lideró las ganancias, acompañada por Banco Macro e YPF, en una señal de alivio parcial para el mercado accionario, aunque sin despejar las dudas de fondo que siguen condicionando a los activos argentinos en un mundo cada vez más volátil.