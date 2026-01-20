Los números desnudan la gestión de Marín en YPF: deuda récord y pérdidas millonarias

Mientras YPF exhibió una intensa campaña de autopromoción de su conducción, los números del último balance trazaron un panorama muy distinto. La petrolera cerró el trimestre con una facturación de USD 4.643 millones, pero registró una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones, datos que contrastaron con el relato oficial de una gestión exitosa encabezada por Horacio Marín.

La misma lógica se extendió a Metrogas y a yacimientos convencionales, con especial polémica por la venta de Manantiales Behr en Chubut. El directorio aprobó su traspaso por USD 575 millones a Rovella Capital, firma sin experiencia petrolera y vinculada a la causa Cuadernos. La decisión profundizó la tensión interna en una empresa que cotiza en Wall Street y reivindica estándares de compliance.En paralelo, el proyecto de GNL perdió impulso tras la salida de socios internacionales como **Petronas** y **Shell**, mientras la conducción destinó cifras récord a publicidad: casi USD 75 millones en nueve meses y una proyección de USD 100 millones para todo 2025. Con el Brent rondando los USD 62 y el WTI cerca de los USD 59, la apuesta por liquidar petróleo pesado y activos convencionales dejó a YPF con menos patrimonio, más deuda y un balance que contradijo la imagen de gestión celebrada en los premios empresariales.