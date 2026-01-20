"No hay que ceder a la ley del más fuerte": Macron se plantó en Davos contra Trump por Groenlandia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, plantó posición frente a las amenazas de su par estadounidense, Donald Trump, y advirtió que Europa no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte"."No somos respetados", advirtió y denunció a Trump por intentar “debilitar y subordinar a Europa” mediante una competencia comercial que “exige concesiones máximas” sólo favorables a Washington.Así respondió Macron a la amenaza de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia, así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza diseñada de manera unilateral por el republicano.“Nos dirigimos a un mundo sin ley”, advirtió Macron y abogó por que la Unión Europea (UE) defienda el multilateralismo y fomente “más cooperación” internacional.El presidente francés instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo “anticoerción”, que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”.“No debemos tener dudas en usarlo”, dijo y reiteró que “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta”.Para Macron, los aranceles que el presidente estadounidense quiere imponer a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia “apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.De toda maneras, aseguró que “no hay que dejarse impresionar” por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó “mantener la calma”. “Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, insistió a su salida del auditorio.“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, ratificó Macron ante los más importantes referentes políticos y económicos presentes en Suiza.