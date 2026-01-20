20.01.2026 / Política

"No hay que ceder a la ley del más fuerte": Macron se plantó en Davos contra Trump por Groenlandia

Así respondió el presidente francés a la amenaza de su par estadounidense de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia, así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza diseñada de manera unilateral por el republicano.




El presidente de Francia, Emmanuel Macron, plantó posición frente a las amenazas de su par estadounidense, Donald Trump, y advirtió que Europa no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte". 

"No somos respetados", advirtió y denunció a Trump por intentar “debilitar y subordinar a Europa” mediante una competencia comercial que “exige concesiones máximas” sólo favorables a Washington.

Así respondió Macron a la amenaza de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia, así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza diseñada de manera unilateral por el republicano.

“Nos dirigimos a un mundo sin ley”, advirtió Macron y abogó por que la Unión Europea (UE) defienda el multilateralismo y fomente “más cooperación” internacional.

El presidente francés instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo “anticoerción”, que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”.

“No debemos tener dudas en usarlo”, dijo y reiteró que “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta”.

Para Macron, los aranceles que el presidente estadounidense quiere imponer a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia “apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.

De toda maneras, aseguró que “no hay que dejarse impresionar” por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó “mantener la calma”. “Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, insistió a su salida del auditorio.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, ratificó Macron ante los más importantes referentes políticos y económicos presentes en Suiza.


