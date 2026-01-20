El Banco Central sumó dólares pero la economía real sigue sin aparecer

El Banco Central de la República Argentina compró este martes US$8 millones y elevó las reservas internacionales hasta los US$44.874 millones, en una jornada que el oficialismo exhibió como un nuevo hito de la gestión de Javier Milei. La cifra marcó el nivel más alto desde 2021, aunque la magnitud de la intervención resultó la más baja desde que se lanzó el actual esquema monetario.

Según datos difundidos por la autoridad monetaria, desde el inicio de la denominada “fase 4” el BCRA acumuló compras por US$716 millones en doce ruedas. El presidente del organismo, Santiago Bausili, presentó ese resultado como señal de fortaleza financiera, aun cuando la economía productiva continuó mostrando signos de estancamiento y pérdida de poder adquisitivo.En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional volvió a elogiar la acumulación de reservas. “La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, afirmó su vocera, Julie Kozack, desde Washington. El respaldo del organismo contrastó con la situación social interna, atravesada por tarifazos, caída del empleo y un ajuste que recayó con fuerza sobre los sectores populares.Mientras el Gobierno celebró cifras financieras y proyecciones optimistas de crecimiento para 2026 y 2027, el impacto en la vida cotidiana siguió ausente. La acumulación de reservas avanzó, pero la economía real permaneció paralizada y la promesa de recuperación no llegó a los hogares argentinos.