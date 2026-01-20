20.01.2026 / ECONOMIA

Creció el intercambio comercial en diciembre pero el superávit quedó muy por debajo del año previo



El comercio exterior aumentó 4,7% interanual en el último mes del año y el 2025 cerró con un saldo positivo de US$11.286 millones. El resultado se explicó más por la contención de importaciones que por una expansión virtuosa de las exportaciones, en un contexto de ajuste y caída de la actividad.




El intercambio comercial argentino subió 4,7% en diciembre y alcanzó los US$13.004 millones, mientras la balanza comercial arrojó un superávit de US$1.892 millones, el vigésimo quinto consecutivo. Así, el 2025 cerró con un saldo positivo de US$11.286 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las exportaciones sumaron US$7.448 millones en diciembre, con un crecimiento interanual de 5,7%, impulsado por un aumento en las cantidades vendidas al exterior, mientras los precios mostraron una leve caída. Las importaciones, en tanto, totalizaron US$5.556 millones y crecieron 3,5%, una suba moderada que reflejó una economía todavía lejos de una recuperación sostenida.

En el acumulado anual, las exportaciones alcanzaron los US$87.077 millones y las importaciones US$75.791 millones. Aunque el Gobierno celebró el superávit, el resultado quedó muy por debajo del registrado en 2024, cuando el saldo positivo había sido de US$18.928 millones. La diferencia expuso el impacto del ajuste sobre el comercio y un deterioro en los términos del intercambio, que cayeron 0,9%.

En cuanto a los socios comerciales, los mayores superávits se dieron con Estados Unidos y la India, mientras que el intercambio fue deficitario con China, Brasil y la Unión Europea. El mapa comercial dejó en evidencia una estructura externa cada vez más dependiente y un saldo positivo que no se tradujo en más producción ni en alivio para el mercado interno.

