Creció el intercambio comercial en diciembre pero el superávit quedó muy por debajo del año previo

El intercambio comercial argentino subió 4,7% en diciembre y alcanzó los US$13.004 millones, mientras la balanza comercial arrojó un superávit de US$1.892 millones, el vigésimo quinto consecutivo. Así, el 2025 cerró con un saldo positivo de US$11.286 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el acumulado anual, las exportaciones alcanzaron los US$87.077 millones y las importaciones US$75.791 millones. Aunque el Gobierno celebró el superávit, el resultado quedó muy por debajo del registrado en 2024, cuando el saldo positivo había sido de US$18.928 millones. La diferencia expuso el impacto del ajuste sobre el comercio y un deterioro en los términos del intercambio, que cayeron 0,9%.En cuanto a los socios comerciales, los mayores superávits se dieron con Estados Unidos y la India, mientras que el intercambio fue deficitario con China, Brasil y la Unión Europea. El mapa comercial dejó en evidencia una estructura externa cada vez más dependiente y un saldo positivo que no se tradujo en más producción ni en alivio para el mercado interno.