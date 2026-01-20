20.01.2026 / Locales

La Municipalidad de La Plata recuperó más de 9 mil espacios con tareas de limpieza y puesta en valor

Las acciones alcanzaron a domicilios, mobiliario urbano y espacios públicos, con operativos recientes sobre avenidas estratégicas y edificios institucionales.




La Municipalidad de La Plata intervino 251 nuevos domicilios con tareas de limpieza y pintura en frentes, interiores, paredes, persianas y mobiliario urbano a través de “Ciudad Limpia”, alcanzando un total de 9.136 espacios intervenidos desde el inicio del programa.

Durante los últimos días continuaron las tareas de mantenimiento sobre la avenida 520, que incluyeron la limpieza y pintura de las luminarias centrales en los tramos comprendidos entre 131 y 167, ruta 36 y 204 y ruta 36 y ruta 2. Además, se realizaron trabajos en postes y semáforos ubicados en distintos puntos, como 168, 189 y 208, entre otros.

Por otro lado, se retiró cartelería sobre Camino Centenario y 472 y sobre avenida 520 entre 142 y 143 y se restauraron las fachadas del Jardín de Infantes “San Ponciano” de calle 5 entre 47 y 48, la UFIJ N°6 de avenida 7 entre 56 y 57 y el Viceconsulado de España, situado en calle 3 entre 45 y 46.

Cabe destacar que el programa “Ciudad Limpia” cuenta con la participación de alrededor de 50 agentes, seis camionetas y cuatro camiones de hidrolavado con el objetivo de intervenir semanalmente distintas áreas y garantizar acciones sostenidas de limpieza y puesta en valor.

