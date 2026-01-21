Diego Santilli sigue su gira en busca de apoyos a la reforma laboral y se reúne en Neuquén con el gobernador Figueroa

Diego Santilli se reunirá este miércoles en Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa con el objetivo de sumar apoyos para la reforma laboral, en el marco de la Santilli Sáenz . De momento, el ministro del Interior ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y Salta, donde consiguió respaldos de diversos mandatarios de cara al debate del proyecto en el Senado. El encuentro entre Santilli y Figueroa tendrá lugar en Villa la Angostura. Se trata de la segunda visita del funcionario a territorio neuquino, ya que había desembarcado allí durante las negociaciones por el Presupuesto 2026, que finalmente fue aprobado en el Congreso con respaldo de La Neuquinidad, la marca del mandatario patagónico.Antes de recibir al titular de Interior, el líder sureño marcó la cancha con un pliego de reclamos pendientes a Nación. Uno de ellos, explicó, es la necesidad de coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, planteó. Y completó: “Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”. En paralelo, Rolando Figueroa espera avanzar con un acuerdo por la deuda que Nación mantiene con la caja previsional de la provincia. Su gestión estima que la misma alcanza los u$s200 millones.Exintegrante del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), Figueroa encabeza una amplia coalición de corte provincialista, donde conviven dirigentes peronistas, del PRO y hasta libertarios, incluyendo también independientes y representantes de fuerzas locales. Hasta las elecciones de octubre, el gobernador de Neuquén no contaba con representantes propios en el Congreso. Ahora tiene dos. Karina Maureira en la Cámara de Diputados y Julieta Corroza en el Senado. Por eso, en un escenario cerrado, para el Gobierno será clave contar con esos votos.Por su parte, Diego Santilli continúa sumando millas. Tras visitar Neuquén, viajará el jueves a Entre Ríos. Allí se verá con su aliado y viejo compañero de armas en el PRO Rogelio Frigerio, quien respalda de antemano la reforma laboral, aunque espera morigerar su impacto sobre la coparticipación federal.La última escala del ministro del Interior fue Salta, donde consiguió el apoyo del norteño Gustavo Sáenz. En la misma línea se habían expresado ya el chaqueño Leandro Zdero, el mendocino Alfredo Cornejo y el sanjuanino Marcelo Orrego. Más moderado fue el chubutense Ignacio Torres, quien apremiado por los incendios forestales en la provincia eligió la mesura. Aunque reconoció en distintas ocasiones que es necesario avanzar en cambios de la normativa laboral, evitó definiciones de peso respecto al proyecto.Chubut fue el primer destino en la nueva gira de Santilli. Incluso tenía pensado volver la semana pasada para monitorear la lucha contra los incendios forestales, pero la visita se suspendió para dar prioridad al trabajo de los brigadistas ante la llegada de lluvias que mejoraron el panorama en los bosques. De todas formas, el Ministerio del Interior se comprometió a asistir al distrito con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque todavía no se estableció una cifra oficial.