La derecha avanza en Chile: José Antonio Kast designó como ministros a dos exabogados de Pinochet

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció la conformación de su gabinete con la designación de dos exabogados del dictador Augusto Pinochet en los ministerios de Justicia y Defensa al presentar a su equipo como un “gobierno de emergencia” orientado a recuperar el control institucional del país según afirmó durante el acto de presentación.Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue elegido Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo legal que defendió a Pinochet en distintas causas judiciales, entre ellas el denominado Caso Riggs, vinculado a las cuentas secretas del exdictador en Estados Unidos.En la cartera de Defensa asumirá Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más importantes de Chile, que también colaboró en la estrategia legal del régimen militar cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998, una designación que generó especial atención por el peso simbólico del área.Kast presentó un gabinete integrado mayoritariamente por figuras sin militancia partidaria, provenientes del mundo empresarial y académico, compuesto por 13 hombres y 11 mujeres, y una participación limitada tanto de su partido Republicano como de las fuerzas tradicionales de la derecha que respaldaron su candidatura en el balotaje.Entre las carteras consideradas clave, Seguridad quedó en manos de Trinidad Steinert, fiscal de la región de Tarapacá, mientras que Hacienda será conducida por Jorge Quiroz, economista ultraliberal y principal referente del programa económico del presidente electo, que prevé un fuerte ajuste fiscal y un endurecimiento de las políticas migratorias.Al presentar a su equipo, Kast sostuvo que “Chile necesita decisión y carácter” y remarcó que el gabinete fue convocado “para terminar con la inercia y comenzar a recuperar el país”, una definición que sintetiza el rumbo político de la nueva administración y anticipa el tono que marcará su gestión a partir de marzo.