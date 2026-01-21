Foro de Davos: Canadá salió en defensa de Groenlandia y rechazó las amenazas de Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió en el Foro Económico Mundial de Davos que el escenario internacional atraviesa una ruptura profunda y defendió de forma explícita a Groenlandia frente a las presiones de Estados Unidos al afirmar que “el viejo orden no volverá” y llamar a las "potencias medianas" a coordinarse para no quedar sometidas a los intereses de los países más poderosos."Las potencias medianas deben actuar conjuntamente porque si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal”, advirtió, y señaló que las grandes potencias están recurriendo a mecanismos de presión cada vez más agresivos para imponer sus objetivos estratégicos, en referencia a la disputa que escaló en las últimas semanas, luego de que Estados Unidos mostrara un interés cada vez más creciente sobre Groenlandia.En ese sentido, añadió que "las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse”., en una definición que fue interpretada como una respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, quien volvió a insistir con avanzar sobre ese territorio estratégico del Ártico.“El derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y la víctima”, sostuvo el primer ministro, que cuestionó la narrativa del orden global basado en normas. Asimismo, consideró que dicho acuerdo "ya no funciona” porque la integración económica dejó de ser un beneficio mutuo para convertirse en un factor de subordinación."Nuestro compromiso con el Artículo 5 es inquebrantable”, afirmó.Para cerrar, el líder político aseguró que Canadá trabaja en “diferentes coaliciones para diferentes cuestiones, basadas en valores e intereses comunes”, frente a un escenario internacional cada vez más marcado por la presión de las superpotencias.