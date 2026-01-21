Davos: Trump volvió a presionar por Groenlandia pero sostuvo que no usará la fuerza para avanzar sobre la isla

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó en Davos la reapertura inmediata de negociaciones para avanzar sobre Groenlandia al sostener que “solo Estados Unidos puede proteger esa gigantesca tierra, desarrollarla, mejorarla”. Sin embargo, despejó algunos interrogantes al decir que no recurrirá a la fuerza para concretar ese objetivo,Durante su discurso en el Foro Económico Mundial, el mandatario enfatizó que busca "negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia”, pese a que Dinamarca reiteró que el territorio no está en venta. En ese marco, remarcó: "No usaré la fuerza” para tomar control de la isla del Ártico, a la que considera clave para la seguridad estadounidense., afirmó sobre el escenario sueco, consolidando su tono provocativo.El republicano justificó su postura al decir que Groenlandia es “vital” frente a China y Rusia, al tiempo que sostuvo que su país es “una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente siquiera imagina”. Ahí también, negó que el interés esté motivado por recursos: "No la necesitamos por los minerales, sino por seguridad nacional estratégica e internacional”, reiteró.Trump también recurrió a antecedentes históricos y criticó a sus aliados europeos al recordar que “Estados Unidos se vio obligado a enviar sus propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia" cuando Dinamarca fue derrotada por Alemania. Luego, cuestionó la decisión de devolver la isla al Reino danés. "¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso?”, planteó.En otro tramo de su exposición, el presidente se refirió a Venezuela tras haber detenido a Nicolás Maduro y estrechar vínculos con la actual mandataria, Delcy Rodríguez, y vaticinó que, con el petróleo, “Venezuela hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.