Qué pasa con las acciones argentinas: el Riesgo País vuelve a los 500 puntos

En una rueda atenta al frente externo, el mercado local acompaña la recuperación global. Las tasas altas sostienen el carry trade y apuntalan una calma financiera que sigue dependiendo más del humor internacional que de la economía real.






Las acciones argentinas operan en alza y el riesgo país cae por debajo de los 570 puntos, en una jornada marcada por la recomposición de los mercados globales. La atención de los inversores sigue puesta en el escenario internacional y en las señales que llegan desde el foro de Davos, donde el discurso del ex presidente estadounidense **Donald Trump** contribuye a descomprimir tensiones geopolíticas con la Unión Europea.

En ese contexto, el índice líder de la Bolsa porteña avanza alrededor de 1,5% en pesos y se acerca a los 3 millones de puntos. Entre las principales subas del panel se destacan Edenor, Banco Macro y Telecom Argentina, que acompañan el mejor clima externo y el renovado apetito por activos de riesgo.

El rebote también se replica en los ADRs que cotizan en Nueva York, donde los papeles bancarios vuelven a liderar las ganancias. La mejora en las acciones contrasta con un mercado de bonos todavía selectivo, aunque suficiente para empujar a la baja el riesgo país y volver a poner a prueba el piso de los 560 puntos básicos.

Desde el frente oficial, el Ministerio de Economía anunció un nuevo canje de bonos dólar linked con el objetivo de facilitar el roll over de la deuda y ordenar el esquema financiero. La estrategia se apoya, otra vez, en tasas reales elevadas que sostienen el carry trade y contienen la demanda de dólares, un equilibrio frágil que descansa más en la disciplina financiera que en señales de recuperación de la actividad.

