Qué pasa con las acciones argentinas: el Riesgo País vuelve a los 500 puntos

Las acciones argentinas operan en alza y el riesgo país cae por debajo de los 570 puntos, en una jornada marcada por la recomposición de los mercados globales. La atención de los inversores sigue puesta en el escenario internacional y en las señales que llegan desde el foro de Davos, donde el discurso del ex presidente estadounidense **Donald Trump** contribuye a descomprimir tensiones geopolíticas con la Unión Europea.

Desde el frente oficial, el Ministerio de Economía anunció un nuevo canje de bonos dólar linked con el objetivo de facilitar el roll over de la deuda y ordenar el esquema financiero. La estrategia se apoya, otra vez, en tasas reales elevadas que sostienen el carry trade y contienen la demanda de dólares, un equilibrio frágil que descansa más en la disciplina financiera que en señales de recuperación de la actividad.