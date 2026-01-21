Milei defendió el "capitalismo de libre comercio" y destacó los "logros" de su gestión en el Foro de Davos

El presidente Javier Milei disertó este miércoles ante el Foro Económico de Davos, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” y destacó los "logros" de su gestión desde su asunción en 2023."Lo justo no puede ser ineficiente, lo justo es eficiente. El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”, sostuvo ante los empresarios y jefes de Estado más importantes de todo el mundo.Y agregó: "El socialismo suena muy lindo, pero termina muy mal. Horriblemente mal. Lo vemos en Venezuela con la caída del 80% del PBI y la narco dictadura".En ese sentido, Milei sostuvo que deben volver a defenderse a nivel mundial las ideas de la libertad, pero de una forma diferente a como se hizo en el pasado. "Hoy la defensa del capitalismo no debe estar en lo utilitario, sino en su matriz ética", remarcó.También sostuvo que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”. “Los políticos deben dejar de fastidiar a los que están tratando de hacer un mundo mejor”, expresó.El Presidente luego destacó los supuesto logros de su gestión: "Hemos mostrado enormes logros en estos años de gestión extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el Riesgo País en 1500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del %7% al 27% y llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales"."Desde mi llegada a la administración en 2023, hemos llevado a cabo gracias a la tarea de Sturzenegger, 3500 reformas estructurales que nos permitieron tener hoy una economía más eficiente", enfatizó.En esa línea, le hizo un guiño al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump: "Make Argentina great again".En el cierre de su discurso, Milei hizo una alegoría religiosa: "Ese momento en que Moisés se enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para advertirle que si no liberaba el pueblo hebreo caerían sobre Egipto las últimas tres plagas. Ante la negativa del faraón llegó la plaga de las langostas, la cual significa la hambruna. Luego, llegó la plaga de la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la libertad; la analogía con lo que ocurre hoy en Occidente es tremendamente clara"."Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente, que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo", concluyó.