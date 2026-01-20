Caputo se reunió con Georgieva en Davos en la previa de la segunda revisión del acuerdo con el FMI

En la previa de la segunda revisión del acuerdo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Davos, Suiza. Se trata de un encuentro que se dio en las primera jornadas del Foro Económico.En el primer día de febrero, el Gobierno tiene que enfrentar el pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Pero en ese mismo mes, debe llegar al país una misión del organismo internacional por la segunda revisión del acuerdo. Por lo que las miradas están puestas en si Argentina va a cumplir con su obligación en tiempo y forma o va a esperar a que finalice la rendición de cuentas por lo que sucedió en gran parte del 2025.Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron una fecha exacta para la llegada de la delegación del Fondo a la Argentina, por ahora sólo precisan que será el mes próximo. Como tampoco pudieron dar una respuesta sobre si el pago se llevará a cabo el 1º de febrero o si va a haber algún margen de maniobra.Durante la revisión todos los focos estarán en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que podría derivar en un nuevo waiver (dispensa). A pesar de que en la revisión anterior se recortaran considerablemente los objetivos para facilitarle el trabajo al equipo económico.Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla.Tras la finalización de la primera revisión, el Fondo le pidió al BCRA que “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible” y le pide que mire lo que hacen países como Chile, Colombia y México.Es por ello que el FMI celebró la nueva fase del programa económico y la compra de reservas del BCRA. “Estas acciones están apoyadas en los recientes ajustes del esquema cambiario y monetario incluyendo el programa de compras preanunciadas. Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto, las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, así que el proceso de compras ha empezado a un paso acelerado, lo cual es bienvenido”, señaló la portavoz, Julie Kozack.Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3,1 mil millones (antes USD 0,9 mil millones). Para el fin del segundo trimestre en USD 1,6 mil millones (antes USD 5,1 mil millones) y en diciembre en USD 8,4 mil millones (antes USD 10,4 mil millones).