21.01.2026 / CABA

Santoro ironizó sobre el discurso de Milei en Davos y lo comparó con Trump

El legislador porteño de Unión por la Patria cuestionó el mensaje del Presidente en el Foro Económico Mundial y marcó contradicciones entre el discurso moral y las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno.



El legislador porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, reaccionó con ironía al discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos y lo comparó con la exposición del ex mandatario estadounidense Donald Trump.

“Milei en Davos exige que las políticas públicas se orienten por la ética y la moral mientras le baja impuestos a los ricos, aumenta los fondos a la SIDE y le recorta a los jubilados, a la UBA y al Garrahan”, escribió Santoro en sus redes sociales. Y agregó, con sarcasmo: “¡Casi como que Trump invada Groenlandia y exige el Nobel de la paz!”.

El mensaje del legislador apuntó directamente a las tensiones entre el tono discursivo del Presidente y las decisiones concretas de su gestión, en un contexto de fuerte ajuste sobre áreas sensibles del Estado y deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores sociales.

Durante su exposición en Davos, Milei sostuvo que es fundamental “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente” y afirmó que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”, en línea con su prédica contra el rol del Estado y la política tradicional.

El discurso presidencial tuvo lugar luego del de Trump, quien volvió a agitar la polémica internacional al referirse a Groenlandia. Aunque aclaró que no recurrirá a la fuerza, el ex presidente estadounidense afirmó: “Ahora lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global”, una frase que alimentó comparaciones y críticas a ambos líderes desde distintos sectores políticos.

