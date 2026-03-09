10.03.2026 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Kicillof inauguró seis escuelas en Ezeiza y marcó diferencias con Milei: La educación no es un negocio



En una jornada que exhibió el contraste entre dos modelos de país, el gobernador bonaerense encabezó un récord de inauguraciones educativas en Ezeiza. Las obras beneficiarán a más de 3.800 estudiantes y forman parte de una política de infraestructura que la Provincia sostiene pese a la paralización de proyectos por parte del Gobierno nacional.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró seis nuevos edificios educativos en el distrito de Ezeiza y destacó que se trata de una jornada histórica para la infraestructura escolar bonaerense. El mandatario estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados, en un recorrido que incluyó escuelas secundarias, técnicas y una institución especializada en arte.

“Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: recorrimos e inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”, afirmó Kicillof. El gobernador subrayó además que la Provincia alcanzó “un verdadero récord en materia de infraestructura educativa”, y remarcó que las obras se concretaron “a pesar de un Gobierno nacional que paralizó la construcción de 80 edificios escolares en nuestro territorio”.

En ese marco, el mandatario cuestionó el discurso del presidente Javier Milei y planteó que “el Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”. Y agregó: “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”.

Las obras inauguradas demandaron una inversión de $14.769 millones e incluyeron la primera Escuela Secundaria Especializada en Arte del municipio y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. También se habilitaron la Escuela Técnica Nº2 de Tristán Suárez, las secundarias Nº11 del barrio Santa Marta y Nº14 de Carlos Spegazzini, y la ampliación de la Secundaria Nº9 con ocho aulas y un SUM.

Durante la jornada también se firmó un convenio entre la Provincia, el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para impulsar la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal. “Las inauguraciones de hoy son una demostración de que para nosotros la educación pública es una prioridad”, sostuvo Granados, mientras que Kicillof cerró con una definición política: “La educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por lo tanto, un derecho que debe alcanzar a todos y todas”.

