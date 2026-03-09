Kicillof inauguró seis escuelas en Ezeiza y marcó diferencias con Milei: La educación no es un negocio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró seis nuevos edificios educativos en el distrito de Ezeiza y destacó que se trata de una jornada histórica para la infraestructura escolar bonaerense. El mandatario estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados, en un recorrido que incluyó escuelas secundarias, técnicas y una institución especializada en arte.

En ese marco, el mandatario cuestionó el discurso del presidente Javier Milei y planteó que “el Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”. Y agregó: “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”.Las obras inauguradas demandaron una inversión de $14.769 millones e incluyeron la primera Escuela Secundaria Especializada en Arte del municipio y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. También se habilitaron la Escuela Técnica Nº2 de Tristán Suárez, las secundarias Nº11 del barrio Santa Marta y Nº14 de Carlos Spegazzini, y la ampliación de la Secundaria Nº9 con ocho aulas y un SUM.Durante la jornada también se firmó un convenio entre la Provincia, el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para impulsar la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal. “Las inauguraciones de hoy son una demostración de que para nosotros la educación pública es una prioridad”, sostuvo Granados, mientras que Kicillof cerró con una definición política: “La educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por lo tanto, un derecho que debe alcanzar a todos y todas”.