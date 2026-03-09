Lomas sede del Pre Cosapro de la Región Sanitaria VI: Otermín y Kreplak abrieron el encuentro

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, participaron de una reunión y encuentro de apertura del Pre Congreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria VI, que se llevó a cabo en el Teatro del Municipio con la participación de la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, la Secretaria de Salud local, Luciana Angueira, representantes de los equipos sanitarios de las ciudades de Lomas, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes y el diputado nacional Daniel Gollán.

“Ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo en nuestro país, con un presidente que desprecia lo público e introduce la lógica de la rentabilidad en todas las esferas de la vida, tiene que haber una unidad muy fuerte de quienes defendemos la salud pública como algo central y constitutivo de la idea de comunidad”, aseguró Otermín y expresó que “nos genera mucha esperanza contar en la provincia de Buenos Aires con un Ministro de Salud como Nico (Kreplak), que tiene la cabeza y el corazón puestos en el territorio”. A su vez, sostuvo que “como Intendente, pero sobre todo como hijo de Jorge Omar Otermin, que fue médico cardiólogo del Hospital Gandulfo, quiero agradecer principalmente a los trabajadores de Salud Lomas que cuidan con amor y tratan con profesionalismo a las familias en este contexto tan triste”.Por su parte, Kreplak sostuvo: “El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos es fundamental. El Plan Quinquenal de la provincia de Buenos Aires en materia de salud está avanzando, es un modelo de gestión participativa”.En este sentido, el Intendente de Lomas también destacó la articulación con el Gobierno de la Provincia y el apoyo de Axel Kicillof en la ejecución de obras y programas. “Desde el Gobierno de la Comunidad queremos aportar a un gran consenso respecto de la importancia de la salud pública para que de cara a lo que viene, todos los argentinos y argentinas puedan tener una buena vida, con plenitud y felicidad”.“Nos encaminamos al Cosapro con muchas ideas que van a surgir de este intercambio de experiencias para proyectar un mejor servicio en nuestros barrios y hacia toda la Provincia”, concluyó Otermín en relación al evento que se realizará en abril en la ciudad de Mar del Plata.