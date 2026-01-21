21.01.2026 / Economía

La economía cayó en noviembre y sufrió su primera caída anual en 14 meses

El nivel de actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre de 2025 en comparación con octubre, por lo que interrumpió la racha de subas de los meses previos. Además, se registró una baja interanual de también el 0,3%.




Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los rubros que tuvieron caídas interanuales fueron Pesca (-25%), Industria manufacturera (-8,2%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%), Construcción (-2,3%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%).

En contrapunto, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan Intermediación financiera (13,9% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia).

También se registraron subas interanuales en los sectores de Explotación de minas y canteras (7%), Impuestos netos de subsidios (3,4%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Electricidad, gas y agua (1,6%), Enseñanza (0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (0,7%), Servicios sociales y de salud (0,6%), Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%) y Hoteles y restaurantes (0,3%).




Por otro lado, el informe del organismo estadístico detalló que, en los primeros once meses del año, el EMAE acumuló un alza del 4,5% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, esta cifra refleja una clara desaceleración de la economía en el tramo final de 2025: el acumulado anual venía de marcar un 5,0% en octubre y un 5,2% en septiembre, lo que evidencia el freno en la actividad.

También es el segundo mes consecutivo con variación mensual desestacionalizada negativa, tras la baja del 0,4% registrada en octubre. En aquel momento, la caída también había sido impulsada por el derrumbe de la industria, que había caído un 2,7% interanual. 

