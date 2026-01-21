Tras una reunión con la OTAN, Trump anunció un principio de acuerdo por Groenlandia y suspende aranceles a países europeos

Tras una reunión con la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que alcanzó un principio de acuerdo con el organismo sobre la situación de Groenlandia y que suspenderá el establecimiento de aranceles a ocho países, incluido Reino Unido, Alemania y Francia."Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", indicó Trump en un mensaje que publicó en su red social Truth."Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", remarcó el presidente de Estados Unidos.Esas medidas iban a entrar en vigor el 1° de febrero y alcanzaban a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y se iba a sostener hasta que se alcanzara "un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, territorio autónomo de Dinamarca. Los aranceles iban a ser de 10% en un comienzo, aunque subirían a 25% en junio.Del mismo modo, señaló que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia". Las negociaciones las delegó en el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.La Cúpula Dorada es el proyecto que Estados Unidos quiere implementar como escudo antiaéreo, a semejanza de la Cúpula de Hierro de Israel. En su presión por Groenlandia, sostuvo que es necesario anexionar la isla por razones de seguridad nacional.