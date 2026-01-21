21.01.2026 / Internacional

Tras una reunión con la OTAN, Trump anunció un principio de acuerdo por Groenlandia y suspende aranceles a países europeos

El presidente estadounidense emitió un comunicado en el que confirmó un principio de acuerdo por el futuro de la isla del Ártico y aseguró que no implementará altos aranceles a los países europeos que se oponen a la ocupación.




Tras una reunión con la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que alcanzó un principio de acuerdo con el organismo sobre la situación de Groenlandia y que suspenderá el establecimiento de aranceles a ocho países, incluido Reino Unido, Alemania y Francia.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", indicó Trump en un mensaje que publicó en su red social Truth.

"Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", remarcó el presidente de Estados Unidos.

Esas medidas iban a entrar en vigor el 1° de febrero y alcanzaban a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y se iba a sostener hasta que se alcanzara "un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, territorio autónomo de Dinamarca. Los aranceles iban a ser de 10% en un comienzo, aunque subirían a 25% en junio.

Del mismo modo, señaló que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia". Las negociaciones las delegó en el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

La Cúpula Dorada es el proyecto que Estados Unidos quiere implementar como escudo antiaéreo, a semejanza de la Cúpula de Hierro de Israel. En su presión por Groenlandia, sostuvo que es necesario anexionar la isla por razones de seguridad nacional.

