Desde Davos, Milei defendió el esquema cambiario y descartó cambios a corto plazo

al sostener que el objetivo es avanzar primero en la eliminación del excedente monetario, al tiempo que defendió el rumbo general de su gestión y buscó transmitir previsibilidad a los mercados internacionales.En diálogo con la agencia Bloomberg, el mandatario celebró el hecho de que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y explicó que el sistema apunta a limitar la volatilidad. En esa línea, explicó que "las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”.Asimismo, el mandatario planteó que la flotación cambiaria sin restricciones llegará recién cuando se absorba el exceso de pesos de la economía. “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”, afirmó, reforzando la idea de que no habrá un giro inmediato en la política cambiaria pese a las expectativas que genera el escenario internacional.Consultado sobre el acceso al crédito externo, el Presidente sostuvo que la Argentina no enfrenta una urgencia financiera y destacó que su administración mantiene el déficit cero. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, dijo, y aclaró que “en el peor de los casos", se buscaría como alternativa "el rollover”, mientras el riesgo país continúa en niveles que alejan al país de una colocación sostenible en los mercados privados.Milei también defendió la estrategia de inserción internacional y negó que sea una contradicción su alineamiento geopolítico con Washington y los vínculos comerciales con Beijing. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, sostuvo, aunque subrayó que “cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”, y resumió su plan al afirmar: “Quiero una economía abierta”.Finalmente, el Presidente defendió la apertura comercial al minimizar su impacto negativo sobre el empleo y planteó una reasignación entre sectores. “Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, afirmó, en línea con una visión que prioriza la reducción de precios y la competencia, mientras su gobierno impulsa dentro del Mercosur una agenda para volverlo “más flexible y más dinámico”.