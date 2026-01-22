22.01.2026 / ECONOMIA

Rebote financiero con apoyo externo y un rumbo económico que sigue sin despejarse



La bolsa porteña y los bonos soberanos mostraron una recuperación impulsada por un menor riesgo internacional, tras un giro discursivo de Donald Trump. En paralelo, el Presidente volvió a defender su esquema cambiario y dejó definiciones que reavivan dudas sobre la estrategia económica.






El S&P Merval extendió la buena performance y operó en alza este jueves, en sintonía con la suba de los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street. El repunte se apoyó en un clima financiero global más distendido luego de que Donald Trump moderara su postura en torno a la intención de anexar Groenlandia, un gesto que redujo tensiones y alentó a los mercados emergentes.

El índice líder avanzó 1,5% en pesos y también mostró una mejora similar medida en dólares. Entre las acciones con mayores subas se destacaron Telecom, BBVA, Comercial del Plata y Aluar, mientras que papeles ligados al sector energético e inmobiliario, como YPF, IRSA y Transener, mostraron leves retrocesos, reflejando la persistente selectividad de los inversores.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos bajo ley extranjera encabezaron las mejoras. Los Globales 2041, 2046 y 2035 registraron subas moderadas, en tanto los Bonares quedaron rezagados. A pesar del rebote, el riesgo país subió levemente hasta los 563 puntos, una señal de que la desconfianza estructural sobre la economía argentina continúa latente.

En ese contexto, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que volvió a defender las bandas cambiarias como herramienta para contener la volatilidad. Sostuvo que el esquema se mantendrá hasta que se absorba el exceso de liquidez y la inflación converja a niveles internacionales, sin precisar plazos ni mecanismos concretos para alcanzar esos objetivos.

El mandatario también reiteró que el Gobierno no prevé volver a los mercados internacionales de deuda más allá de eventuales refinanciamientos, pese a los vencimientos de capital previstos para este año. Además, destacó la relación comercial con China y aseguró que continúan las conversaciones con Estados Unidos para un eventual acuerdo, en un escenario donde los mercados parecen reaccionar más a señales externas que a la fragilidad del programa económico local.

