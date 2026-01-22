Rebote financiero con apoyo externo y un rumbo económico que sigue sin despejarse

El S&P Merval extendió la buena performance y operó en alza este jueves, en sintonía con la suba de los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street. El repunte se apoyó en un clima financiero global más distendido luego de que Donald Trump moderara su postura en torno a la intención de anexar Groenlandia, un gesto que redujo tensiones y alentó a los mercados emergentes.

En ese contexto, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que volvió a defender las bandas cambiarias como herramienta para contener la volatilidad. Sostuvo que el esquema se mantendrá hasta que se absorba el exceso de liquidez y la inflación converja a niveles internacionales, sin precisar plazos ni mecanismos concretos para alcanzar esos objetivos.El mandatario también reiteró que el Gobierno no prevé volver a los mercados internacionales de deuda más allá de eventuales refinanciamientos, pese a los vencimientos de capital previstos para este año. Además, destacó la relación comercial con China y aseguró que continúan las conversaciones con Estados Unidos para un eventual acuerdo, en un escenario donde los mercados parecen reaccionar más a señales externas que a la fragilidad del programa económico local.