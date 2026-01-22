22.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar sigue contenido mientras el BCRA apuesta al carry trade y a la llegada de capitales externos

Con el tipo de cambio estable y brechas acotadas, el Banco Central expuso en Londres su hoja de ruta para 2026, centrada en atraer dólares financieros, remonetizar la economía y reforzar reservas en un esquema que vuelve a apoyarse en incentivos al capital especulativo.





En una jornada sin sobresaltos cambiarios, el dólar oficial del Banco Nación se ubicó en torno a los $1.450, mientras que el blue operó en los $1.500 y los dólares financieros se movieron apenas por encima del tipo de cambio oficial. El escenario de relativa calma cambiaria se dio en paralelo a la presentación del plan económico del Banco Central, que puso el foco en la atracción de divisas como eje central de la Fase 4 del programa económico.

El informe fue presentado en Londres por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, y delineó una estrategia basada en la remonetización de la economía, la acumulación de reservas y la normalización financiera tras las elecciones de 2025. El documento proyecta una suba de la base monetaria hasta el 4,8% del PBI hacia fines de 2026 y plantea como objetivo la compra de hasta u$s10.000 millones en divisas.

Entre las principales apuestas aparece el impulso al carry trade para inversores extranjeros, acompañado por beneficios regulatorios, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y un esquema de “inocencia fiscal” que busca seducir dólares financieros en un contexto de dólar planchado. La estrategia apunta a sostener la estabilidad cambiaria sin una mejora genuina del frente externo productivo.

Desde el Gobierno sostienen que la desinflación y el ancla nominal siguen siendo prioridades, aunque el esquema vuelve a apoyarse en herramientas conocidas, con fuerte dependencia de los flujos financieros y de la confianza de los mercados. La estabilidad del dólar, por ahora, funciona como respaldo político y económico para la gestión de Javier Milei.

Con el proceso electoral despejado, el oficialismo busca consolidar en 2026 un modelo que garantice dólares para las reservas y evite tensiones cambiarias. Sin embargo, el plan expuesto por el BCRA vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de un esquema que prioriza la bicicleta financiera en una economía que todavía arrastra fragilidades estructurales.

Entonces, el mercado cambiario está con el dólar oficial del Banco Nación en $1.450, el dólar blue en $1.500 y el dólar MEP en $1.460,13, mientras que el mayorista se ubicó en $1.426. En tanto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.885 y el dólar cripto operó en torno a los $1.511,82, reflejando un escenario de calma cambiaria sostenido por la intervención y las expectativas financieras.

Lo más leído

1

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

4

Paritarias en tensión: gremios nacionales reclaman recomposición salarial ante la suba inflacionaria

5

Axel Kicillof arengó a construir una alternativa "amplia y federal" e instó a recuperar "empleo, industria y salarios"

Más notas de este tema

Las ventas en supermercados bajaron casi 4% en noviembre y tuvieron su peor caída desde 2023

22/01/2026 - Economía

Las ventas en supermercados bajaron casi 4% en noviembre y tuvieron su peor caída desde 2023

Rebote financiero con apoyo externo y un rumbo económico que sigue sin despejarse

22/01/2026 - ECONOMIA

Rebote financiero con apoyo externo y un rumbo económico que sigue sin despejarse

Desde Davos, Milei defendió el esquema cambiario y descartó cambios a corto plazo

22/01/2026 - SISTEMA DE BANDAS

Desde Davos, Milei defendió el esquema cambiario y descartó cambios a corto plazo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.