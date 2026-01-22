El dólar sigue contenido mientras el BCRA apuesta al carry trade y a la llegada de capitales externos

En una jornada sin sobresaltos cambiarios, el dólar oficial del Banco Nación se ubicó en torno a los $1.450, mientras que el blue operó en los $1.500 y los dólares financieros se movieron apenas por encima del tipo de cambio oficial. El escenario de relativa calma cambiaria se dio en paralelo a la presentación del plan económico del Banco Central, que puso el foco en la atracción de divisas como eje central de la Fase 4 del programa económico.

Entre las principales apuestas aparece el impulso al carry trade para inversores extranjeros, acompañado por beneficios regulatorios, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y un esquema de “inocencia fiscal” que busca seducir dólares financieros en un contexto de dólar planchado. La estrategia apunta a sostener la estabilidad cambiaria sin una mejora genuina del frente externo productivo.Desde el Gobierno sostienen que la desinflación y el ancla nominal siguen siendo prioridades, aunque el esquema vuelve a apoyarse en herramientas conocidas, con fuerte dependencia de los flujos financieros y de la confianza de los mercados. La estabilidad del dólar, por ahora, funciona como respaldo político y económico para la gestión de Javier Milei.Con el proceso electoral despejado, el oficialismo busca consolidar en 2026 un modelo que garantice dólares para las reservas y evite tensiones cambiarias. Sin embargo, el plan expuesto por el BCRA vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de un esquema que prioriza la bicicleta financiera en una economía que todavía arrastra fragilidades estructurales.