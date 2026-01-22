El dólar sigue contenido mientras el BCRA apuesta al carry trade y a la llegada de capitales externos

En una jornada sin sobresaltos cambiarios, el dólar oficial del Banco Nación se ubicó en torno a los $1.450, mientras que el blue operó en los $1.500 y los dólares financieros se movieron apenas por encima del tipo de cambio oficial. El escenario de relativa calma cambiaria se dio en paralelo a la presentación del plan económico del Banco Central, que puso el foco en la atracción de divisas como eje central de la Fase 4 del programa económico.
El informe fue presentado en Londres por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, y delineó una estrategia basada en la remonetización de la economía, la acumulación de reservas y la normalización financiera tras las elecciones de 2025. El documento proyecta una suba de la base monetaria hasta el 4,8% del PBI hacia fines de 2026 y plantea como objetivo la compra de hasta u$s10.000 millones en divisas.
Entre las principales apuestas aparece el impulso al carry trade para inversores extranjeros, acompañado por beneficios regulatorios, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y un esquema de “inocencia fiscal” que busca seducir dólares financieros en un contexto de dólar planchado. La estrategia apunta a sostener la estabilidad cambiaria sin una mejora genuina del frente externo productivo.
Desde el Gobierno sostienen que la desinflación y el ancla nominal siguen siendo prioridades, aunque el esquema vuelve a apoyarse en herramientas conocidas, con fuerte dependencia de los flujos financieros y de la confianza de los mercados. La estabilidad del dólar, por ahora, funciona como respaldo político y económico para la gestión de Javier Milei.
Con el proceso electoral despejado, el oficialismo busca consolidar en 2026 un modelo que garantice dólares para las reservas y evite tensiones cambiarias. Sin embargo, el plan expuesto por el BCRA vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de un esquema que prioriza la bicicleta financiera en una economía que todavía arrastra fragilidades estructurales.
Entonces, el mercado cambiario está con el dólar oficial del Banco Nación en $1.450, el dólar blue en $1.500 y el dólar MEP en $1.460,13, mientras que el mayorista se ubicó en $1.426. En tanto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.885 y el dólar cripto operó en torno a los $1.511,82, reflejando un escenario de calma cambiaria sostenido por la intervención y las expectativas financieras.