Tras su retorno de Davos, Milei activa la agenda con foco en el Congreso y el territorio

Tras cerrar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei dejará Suiza este jueves y aterrizará mañana en la Argentina. Uno de los primeros ejes de la agenda será el Congreso.En Casa Rosada hay optimismo respecto a la aprobación del temario completo de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo busca avanzar con proyectos sensibles, especialmente la reforma laboral. La apuesta es clara: mostrar capacidad de gestión política después de un primer año atravesado por vetos, tensiones y negociaciones al límite.Ese trabajo legislativo irá acompañado de una estrategia territorial: el llamado “tour de la gratitud”. Una gira pensada para reforzar el vínculo con sus votantes y agradecer el respaldo electoral, que tendrá nuevas escalas en las próximas semanas, con especial foco en provincias donde el oficialismo busca consolidar volumen político.Entre esos destinos aparece Mendoza, una plaza simbólica para el Gobierno tanto por su perfil productivo como por su alineamiento político. La presencia presidencial apunta a reforzar el mensaje de respaldo a las economías regionales y, al mismo tiempo, a sostener la narrativa de un oficialismo que se muestra en movimiento.También figura en carpeta un viaje a Mar del Plata, en el marco de eventos de perfil ideológico y político que Milei observa con atención. No se trata solo de actos o festivales, sino de espacios donde el Presidente encuentra una audiencia afín y un clima propicio para reforzar su identidad política sin intermediarios.También aparece como posibilidad una visita a La Rioja, donde en febrero se realiza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Chaya. En el Gobierno no lo confirman, pero el evento figura en el radar presidencial, en un contexto marcado por el vínculo político con la familia Menem y la intención de Milei de reforzar presencia.El regreso al país incluirá, además, reuniones de coordinación con el gabinete para alinear discursos y prioridades. Con Milei en Davos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a la mayoría de los ministros para reforzar la coordinación de la gestión, intensificó encuentros uno a uno con las carteras clave y avanza en un paquete de ajustes internos. Parte de esa estrategia incluye una resolución que restringirá los pasajes en primera clase para funcionarios y limitará viáticos, como medida para reducir gastos y dar una señal de austeridad en el Estado, aunque desde el Gobierno reconocen que se trata más de una decisión simbólica que de un impacto fiscal relevante.