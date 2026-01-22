El BCRA relaja el cepo cambiario para empresas endeudadas en dólares

El Banco Central de la República Argentina avanzó con una nueva flexibilización del cepo cambiario que modifica las reglas que regulan el acceso al mercado oficial de cambios para la cancelación anticipada de deudas en dólares.Lo hizo a través de la Comunicación “A” 8390, gracias a la cual las empresas pueden ahora utilizar divisas del MULC para pagar capital e intereses siempre que refinancien esos pasivos con plazos más largos o mediante la emisión de nuevas obligaciones negociables.La medida impacta sobre el texto de “Exterior y Cambios”, que establece las condiciones bajo las cuales las compañías pueden acceder al mercado cambiario antes del vencimiento de títulos de deuda con registro público y de obligaciones en moneda extranjera entre residentes, un esquema que hasta ahora requería, generalmente, la autorización previa del Central.Con la nueva norma, el BCRA elimina parte de esas exigencias y amplía los supuestos en los que se permite el acceso anticipado sin conformidad previa, en particular cuando se trate de procesos de refinanciación o reestructuración que mantengan o mejoren la vida promedio de la deuda, o que respeten los límites de acceso neto fijados en regulaciones anteriores.También se incorporan mayores flexibilidades para deudas comerciales o financieras contraídas antes de 2025 que hayan sido renegociadas con acreedores externos, siempre que se demuestre una reducción efectiva de la presión sobre el balance de pagos, mientras que se mantiene la restricción general para deudas entre residentes posteriores a septiembre de 2019, aunque con algunas excepciones en casos de canjes o extensiones de plazos con ingreso neto de divisas.Desde el órgano monetario señalaron que la adecuación forma parte de una hoja de ruta de normalización gradual del cepo corporativo, condicionada a la acumulación de reservas y al acceso del Tesoro a los mercados voluntarios, un sendero que el mercado observa con cautela ante la persistencia de restricciones cambiarias y el peso de los pasivos heredados sobre la actividad privada.