Toto Caputo calificó de muy fructífero el viaje de Milei al Foro de Davos

A través de sus redes, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el regreso del presidente Javier Milei tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos y calificó la gira "muy fructífera". En dicho posteo afirmó también el hecho de que el Presidente se siga consolidando como "referente de las ideas de la libertad, cada vez más respetado y escuchado".En esa línea, sostuvo que "no es trivial", ya que el objetivo es "atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”.Durante su estadía en Suiza, Milei desarrolló una agenda que incluyó un saludo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, su participación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” y una entrevista con la agencia Bloomberg en la que volvió a fijar condiciones para avanzar en cambios en el esquema cambiario, además de formalizar la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde deberá abonar USD$1000 millones para ser miembro permanente.Desde la Casa Rosada, el viaje fue leído como una señal de previsibilidad hacia los mercados internacionales en un contexto en el que el Gobierno busca respaldo para avanzar con reformas estructurales en materia laboral y económica que pretende discutir en el Congreso.En ese marco, Milei también se refirió a la situación en Venezuela y celebró ante la prensa internacional la intervención de Estados Unidos. "Lo que se está haciendo es lo correcto, es lo que se puede hacer (...) ya habrá lugar para la transición democrática", expresó.