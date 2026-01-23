Dólar: la moneda verde rebotó desde mínimos de dos meses pero sigue a solo 9% por debajo del techo de la banda

El dólar oficial rebotó este viernes desde su nivel más bajo en más de dos meses, aunque se mantuvo casi 9% por debajo del techo de la banda cambiaria. En el mercado mayorista, la cotización operó en $1.431,50, luego de haber tocado el jueves su valor mínimo desde el 20 de noviembre de 2025. La dinámica respondió a un contexto de tasas altas en pesos, menor presión por cobertura y una mayor oferta de dólares.

En el plano normativo, el Central flexibilizó el acceso al mercado de cambios para empresas mediante una nueva comunicación que habilitó la precancelación de deuda externa a cambio de la emisión de títulos de mayor plazo, además de permitir fondeo local. La medida apuntó a mejorar las condiciones de refinanciación del sector privado sin alterar el esquema cambiario vigente.En paralelo, el presidente Javier Milei volvió a respaldar el régimen de bandas y ratificó que no habrá cambios en el corto plazo. En declaraciones a Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización se evaluará recién cuando el Gobierno absorba el excedente monetario y la inflación converja a niveles internacionales, en una señal de continuidad de una política que mantiene al dólar oficial contenido a costa de tasas elevadas y un fuerte ancla financiera.