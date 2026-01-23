Euforia financiera: el riesgo país cae a mínimos de siete años aunque no se ve en la economía real

@foto@
Los bonos en dólares extendieron este viernes su tercer avance consecutivo en Wall Street y empujaron al riesgo país a su nivel más bajo en más de siete años. El indicador descendió a 543 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, y marcó su menor registro desde el 22 de junio de 2018, en un contexto global adverso atravesado por tensiones geopolíticas.
En la plaza local, los títulos soberanos en moneda dura operaron con mayoría de subas. El Bonar 2038 encabezó las mejoras con un avance de 0,8%, seguido por el Bonar 2035, que también subió 0,8%, y el Bonar 2030, con una ganancia de 0,5%. La demanda se concentró en los tramos medio y largo de la curva, consolidando una recuperación del segmento dólar hard.
En ese marco, el riesgo país cedió otros tres puntos en la jornada y profundizó una tendencia que contrastó con el clima negativo en los mercados internacionales. La mejora de los bonos soberanos funcionó como principal sostén de los activos argentinos, pese a un escenario externo marcado por la volatilidad y el repliegue de los inversores.
En Wall Street, los ADRs mostraron mayoría de alzas. Las subas estuvieron lideradas por BBVA, con un avance superior al 2%, seguida por Grupo Supervielle y Transportadora de Gas, ambas con ganancias en torno al 1%. Del lado negativo, Telecom, IRSA y Banco Macro encabezaron las bajas de la rueda.
En Buenos Aires, el S&P Merval se encaminó a cerrar la semana con una suba acumulada de 5,7%, lo que permitió borrar la caída previa. Dentro del panel líder se destacaron Transportadora de Gas del Norte, Loma Negra y YPF, mientras que BYMA, Metrogas y Edenor mostraron retrocesos moderados en una jornada de balance mayormente positivo para el mercado local.