23.01.2026 / FINANZAS

Euforia financiera: el riesgo país cae a mínimos de siete años aunque no se ve en la economía real

Los bonos soberanos en dólares sostuvieron una racha positiva y empujaron el indicador que elabora J.P. Morgan a niveles de 2018. En paralelo, el S&P Merval encaminó una recuperación semanal del 5,7%, en una jornada con mayoría de alzas para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.






@foto@
Los bonos en dólares extendieron este viernes su tercer avance consecutivo en Wall Street y empujaron al riesgo país a su nivel más bajo en más de siete años. El indicador descendió a 543 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, y marcó su menor registro desde el 22 de junio de 2018, en un contexto global adverso atravesado por tensiones geopolíticas.

En la plaza local, los títulos soberanos en moneda dura operaron con mayoría de subas. El Bonar 2038 encabezó las mejoras con un avance de 0,8%, seguido por el Bonar 2035, que también subió 0,8%, y el Bonar 2030, con una ganancia de 0,5%. La demanda se concentró en los tramos medio y largo de la curva, consolidando una recuperación del segmento dólar hard.

En ese marco, el riesgo país cedió otros tres puntos en la jornada y profundizó una tendencia que contrastó con el clima negativo en los mercados internacionales. La mejora de los bonos soberanos funcionó como principal sostén de los activos argentinos, pese a un escenario externo marcado por la volatilidad y el repliegue de los inversores.

En Wall Street, los ADRs mostraron mayoría de alzas. Las subas estuvieron lideradas por BBVA, con un avance superior al 2%, seguida por Grupo Supervielle y Transportadora de Gas, ambas con ganancias en torno al 1%. Del lado negativo, Telecom, IRSA y Banco Macro encabezaron las bajas de la rueda.

En Buenos Aires, el S&P Merval se encaminó a cerrar la semana con una suba acumulada de 5,7%, lo que permitió borrar la caída previa. Dentro del panel líder se destacaron Transportadora de Gas del Norte, Loma Negra y YPF, mientras que BYMA, Metrogas y Edenor mostraron retrocesos moderados en una jornada de balance mayormente positivo para el mercado local.

Lo más leído

1

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

4

Paritarias en tensión: gremios nacionales reclaman recomposición salarial ante la suba inflacionaria

5

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

Más notas de este tema

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

23/01/2026 - Política

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

Dólar: la moneda verde rebotó desde mínimos de dos meses pero sigue a solo 9% por debajo del techo de la banda

23/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

Dólar: la moneda verde rebotó desde mínimos de dos meses pero sigue a solo 9% por debajo del techo de la banda

El BCRA relaja el cepo cambiario para empresas endeudadas en dólares

23/01/2026 - MEDIDA

El BCRA relaja el cepo cambiario para empresas endeudadas en dólares

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.