Otermín recibió a Kreplak para planificar la agenda sanitaria 2026: "La diferencia con el Gobierno nacional es abismal"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, destacó el fortalecimiento del sistema de Salud en Comunidad tras recibir en el Municipio al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El encuentro se centró en profundizar la tarea sanitaria desplegada durante el verano y en avanzar en una planificación integral para el próximo período.
“En Lomas construimos Salud en Comunidad”, expresó Otermín al dar cuenta de la reunión, en la que se repasaron en detalle los resultados de los operativos territoriales que recorren las distintas localidades del distrito. Según explicó, también se evaluó el funcionamiento del sistema de atención a través de la red de Centros Integrales de Salud y hospitales, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura y la capacidad de respuesta.
El jefe comunal remarcó que la estrategia sanitaria local parte de una concepción integral de la salud. En ese sentido, sostuvo que “la salud se garantiza estando presentes en cada barrio”, y subrayó la importancia de la planificación y el trabajo articulado con la Provincia para sostener las políticas públicas en el territorio.
En un tramo político del mensaje, Otermín marcó una fuerte diferencia con la gestión nacional. “La diferencia con el Gobierno Nacional es abismal. Mientras otros recortan, gracias al compromiso del gobernador Axel Kicillof en la Provincia hay una gestión de cercanía, que escucha, se ocupa y resuelve los problemas de los vecinos”, afirmó.
Otemín señaló que el desafío hacia adelante es consolidar y profundizar el modelo sanitario local. “Tenemos mucho trabajo por delante para que Salud en Comunidad sea un sistema cada día más sólido, eficiente y humano”, concluyó, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del Estado nacional bajo la presidencia de Javier Milei.