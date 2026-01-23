Otermín recibió a Kreplak para planificar la agenda sanitaria 2026: "La diferencia con el Gobierno nacional es abismal"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, destacó el fortalecimiento del sistema de Salud en Comunidad tras recibir en el Municipio al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El encuentro se centró en profundizar la tarea sanitaria desplegada durante el verano y en avanzar en una planificación integral para el próximo período.

El jefe comunal remarcó que la estrategia sanitaria local parte de una concepción integral de la salud. En ese sentido, sostuvo que “la salud se garantiza estando presentes en cada barrio”, y subrayó la importancia de la planificación y el trabajo articulado con la Provincia para sostener las políticas públicas en el territorio.Otemín señaló que el desafío hacia adelante es consolidar y profundizar el modelo sanitario local. “Tenemos mucho trabajo por delante para que Salud en Comunidad sea un sistema cada día más sólido, eficiente y humano”, concluyó, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del Estado nacional bajo la presidencia de Javier Milei.