30.01.2026 / CONTRADICE LA VERSIÓN OFICIAL

Caso $LIBRA: revelan un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis que expone un vínculo previo a la estafa

El texto completo de un convenio reservado firmado por el Presidente con el impulsor de la cripto confirma una relación formal anterior al lanzamiento del token que luego colapsó. El documento establece asesoramiento tecnológico bajo confidencialidad y vuelve a poner en duda la versión oficial sobre el caso.




El presidente Javier Milei quedó nuevamente en el centro del escándalo por la criptomoneda $LIBRA luego de que se conociera el contenido de un acuerdo confidencial que firmó con el empresario cripto Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto, en el que este último se ofrece como asesor del mandatario y se compromete a guardar secreto sobre la información compartida antes de la salida pública del token.

El documento, revelado por el diario Clarín, lleva fecha del 29 de enero de 2025, varias semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, y formaliza un vínculo directo entre el jefe de Estado y Davis, quien pone “de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial”, bajo un esquema de confidencialidad explícita.

A pocas semanas de cumplirse un año del hecho, el texto cobra relevancia por contradecir la versión oficial sostenida por el Gobierno sobre la inexistencia de un vínculo previo con los responsables del proyecto, algo que fue señalado por el diputado nacional y conductor de la comisión que investiga la criptoestafa Maximiliano Ferraro quien, en redes sociales, calificó el documento como "clave para legitimar a Davis y garantizar frente terceros la participación del Presidente en la promoción del token". 

"Queda probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. No fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público"; denunció el legislador en el posteo donde compartió la nota del reconocido diario. 

Según el convenio, el empresario se compromete a asistir al mandatario en “el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras”, incluyendo automatización mediante contratos inteligentes, digitalización de documentos públicos y la creación de ecosistemas de innovación vinculados a la economía digital.

Entre los puntos destacados, el acuerdo menciona el uso de smart contracts “para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia”, así como la “creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos” en tecnologías basadas en blockchain, sin mencionar de forma explícita a la criptomoneda $LIBRA.

El texto también establece cláusulas estrictas de reserva, en las que Davis se obliga a “mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad”, y deja abierta la posibilidad de ampliar el asesoramiento a otras materias “a requerimiento exclusivo de su parte”.

