Causa $LIBRA: Diputados convocó a una conferencia de prensa ante las nuevas revelaciones

La comisión investigadora del caso $LIBRA convocó a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados. Los legisladores anticiparon que revelarán información reciente sobre el fraude que involucra al gobierno de Javier Milei desde el año 2025.El encuentro surge luego de que se conocieran resultados de las pericias realizadas al celular del trader Mauricio Novelli. Esta nueva evidencia complementa la investigación parlamentaria sobre la promoción y el posterior colapso del activo digital en el mercado. El conflicto inició el 14 de febrero de 2025, cuando el Presidente presentó la criptomoneda en sus redes sociales como una iniciativa para financiar proyectos productivos. Tras ese respaldo oficial, el valor del token superó los 5 dólares por unidad antes de sufrir una caída estrepitosa.Diversos análisis técnicos definieron el comportamiento del mercado como un esquema de estafa tipo "pump and dump". Mientras decenas de miles de ahorristas perdieron su capital, un reducido grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias por la venta anticipada de sus posiciones.La comisión investigadora especial recopiló pruebas y testimonios de funcionarios del Poder Ejecutivo durante varios meses de audiencias. El cuerpo legislativo determinó en su informe de cierre que existió una participación necesaria de Milei para el desarrollo de la maniobra.Los legisladores explicarán la conexión entre las revelaciones actuales y las conclusiones obtenidas en 2025. El objetivo de la presentación consiste en definir los próximos pasos institucionales y las acciones a seguir en el fuero penal. El caso $LIBRA permanece como uno de los sucesos políticos y financieros más resonantes de los últimos años en Argentina. El impacto en el ecosistema cripto y sus consecuencias institucionales mantienen el tema bajo estricta vigilancia de los organismos de control y la opinión pública.