Argentina de Milei secunda a Venezuela en inflación de América Latina: cuadruplica al Brasil de Lula da Silva

Pese a congelar la actualización del IPC que hubiera aumentado el número, con el 2,9% que registró en febrero el INDEC, la Argentina que gobierna Javier Milei ya pasados los dos años de gestión se consolida con inflación al alza y solidifica su segundo puesto en el ranking de América Latina en cuanto a suba de precios, solo superada por Venezuela y muy lejos del resto de las economías del cono sur, que están por debajo del 1 por ciento.Este jueves el organismo estadístico oficial informó la inflación de febrero y, en el acumulado del primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9 por ciento.Luego de la desaceleración ocurrida durante el primer año de mandato de Milei, explicada fundamentalmente por la fuerte devaluación que ejecutó el primer día de su gobierno y el posterior ajuste que impactó de manera violenta en un desplome acumulado del consumo, la inflación argentina viene subiendo de manera sostenida desde junio de 2025. Al mismo tiempo, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, cifra que supera ampliamente los promedios anuales de los países vecinos.Venezuela sigue ocupando el primer lugar de la medición regional con una marcada diferencia y Argentina es la segunda de la nómina, tal y como criticaban los integrantes del gobierno actual durante los años de gestión del peronismo.Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%, mientras que el acumulado del primer bimestre escaló al 51,90 por ciento.Argentina, en el segundo puesto con el mencionado 2,9%, se distancia del grupo de países con metas de inflación de un solo dígito anual, aquellas que tanto prometió Milei incluso en el número de 10 puntos que incluyó en el presupuesto 2026 y que claramente no cumplirá.La evolución del IPC local en febrero estuvo traccionada por aumentos en servicios públicos y regulados, pero con una fuerte suba de alimentos y bebidas también.En el tercer lugar aparece Colombia, con una inflación mensual del 1,08% en febrero y un acumulado bimestral del 2,27%, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Luego aparece Brasil, la principal economía de la región, con un IPC del 0,70% en febrero y un acumulado bimestral del 1,03 por ciento. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice se vio influenciado por los costos de transporte y educación, típicos del segundo mes del año.Por su parte, Perú quedó quinto con una variación del 0,69% en febrero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El acumulado de los primeros dos meses del año alcanzó el 0,72 por ciento.Uruguay, por su parte, registró una inflación del 0,35% en febrero y un 1,27% en el primer bimestre, mientras que Ecuador reportó una inflación del 0,21% mensual y un 0,57% acumulado en el primer bimestre.Luego aparecen los casos de Paraguay y Chile, ambos países reportaron una variación del 0% en el segundo mes de 2026. Paraguay acumula un 0,60% en el bimestre, según el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Chile registra un 0,40% en el mismo periodo, de acuerdo al INE chileno.Bolivia, último del ranking, fue el único país de la región que presentó una variación negativa de precios en febrero, con una deflación del -0,62%. De esta manera, el acumulado bimestral se situó en el 0,68 por ciento.Con estos datos, la brecha entre Argentina de Milei y sus países vecinos muestra que el dato mensual argentino (2,9%) es casi tres veces superior al de Colombia de Gustavo Petro, que ocupa el tercer lugar y, si se compara con Brasil de Lula da Silva o Uruguay de Yamandú Orsi, la diferencia es de cuatro y ocho veces, respectivamente.Esta disparidad resalta la persistencia del fenómeno inflacionario en el país en contraste con una región que, en su mayoría, ha logrado estabilizar sus indicadores de precios tras los choques externos de los últimos años.