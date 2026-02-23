23.02.2026 / REFORMAS

El Gobierno se reúne para convertir en ley las reformas laboral y penal juvenil

Casa Rosada convocó a la mesa política y a un gabinete ampliado con el foco puesto en la reforma laboral, proyectos estratégicos y el arranque de las sesiones ordinarias.



El Gobierno convocó para este lunes a la mesa política en Casa Rosada y para el martes a una reunión de gabinete ampliado, con el objetivo de cerrar la estrategia parlamentaria de cara al tramo final de las sesiones extraordinarias y avanzar con los proyectos considerados prioritarios.

La mesa política estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de ministros y legisladores oficialistas. El encuentro, previsto para las 14.30, buscará ordenar la hoja de ruta legislativa antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere encaminar figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta para su revisión final. También aparecen en la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En paralelo, el oficialismo trabaja para anticipar la discusión de un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de instalar el debate en los primeros días de marzo, una vez finalizadas las extraordinarias.

El martes será el turno de la primera reunión de gabinete del año, en la que se definirán los objetivos de gestión para 2026 y las prioridades del nuevo período legislativo. Allí se repasarán metas sectoriales y se coordinarán lineamientos para la implementación del plan de gobierno. Desde Balcarce 50 sostienen que la meta es llegar al inicio de las sesiones ordinarias con avances concretos en el Congreso y acuerdos básicos con bloques aliados no kirchneristas, en un escenario atravesado por negociaciones intensas y tensiones con la oposición tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Furia con Sturzenegger en el Gobierno: metió el recorte salarial por enfermedad y complicó la reforma laboral

Más notas de este tema

Sin planes de inversión a la obra pública, Caputo acelera la entrega de rutas a privados

23/02/2026 - LICITACIÓN

Sin planes de inversión a la obra pública, Caputo acelera la entrega de rutas a privados

Carignano se defendió y salió a ratificar su posición en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

23/02/2026 - DECLARACIONES

Carignano se defendió y salió a ratificar su posición en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

Tras el cierre de Fate advierten que la crisis se extiende a todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

23/02/2026 - ECONOMÍA

Tras el cierre de Fate advierten que la crisis se extiende a todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.