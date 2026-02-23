Fate y el SUTNA siguen sin acuerdo y el Gobierno patea la definición para marzo

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), por lo que convocó a una nueva reunión el miércoles 4 de marzo a las 11. La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”. La decisión busca descomprimir la tensión mientras persisten las diferencias entre la patronal y el sindicato.Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la cartera “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”. En un contexto económico adverso y con la industria bajo presión, el desenlace del conflicto en Fate se vuelve una señal clave sobre el rumbo de la política laboral del Gobierno.