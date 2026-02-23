Fate y el SUTNA siguen sin acuerdo y el Gobierno patea la definición para marzo

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), por lo que convocó a una nueva reunión el miércoles 4 de marzo a las 11. La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano.
A través de un comunicado oficial, la cartera indicó que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”. El texto dejó en claro que las posiciones permanecen distantes en un conflicto que impacta de lleno en la actividad y en cientos de puestos laborales.
Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”. La decisión busca descomprimir la tensión mientras persisten las diferencias entre la patronal y el sindicato.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la cartera “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”. En un contexto económico adverso y con la industria bajo presión, el desenlace del conflicto en Fate se vuelve una señal clave sobre el rumbo de la política laboral del Gobierno.