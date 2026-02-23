La fractura del bloque peronista en la Cámara alta dejó al descubierto una jugada que se cocinó lejos del Instituto Patria y más cerca de las casas de gobierno provinciales. Tres senadores armaron rancho aparte, se despegaron de Cristina y enviaron una señal directa a la Casa Rosada.

Milei se apropió de los "peronistas con peluca" que rompieron el bloque y "responden a gobernadores"Los protagonistas de la ruptura fueron Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza. La decisión no sorprendió en sus provincias: los tres responden a mandatarios que ya habían dado señales de diálogo con la Casa Rosada. Detrás del movimiento aparecieron Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, quienes priorizaron la negociación fiscal y el vínculo institucional con el Ejecutivo nacional.En el peronismo hablaron sin eufemismos: “borocotearon”.